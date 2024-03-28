Індійські покупці венесуельської нафти припиняють імпорт через санкції

Індійські покупці венесуельської нафти, включаючи Reliance Industries Ltd. мільярдера Мукеша Амбані, припинили закупівлі у виробника ОПЕК до закінчення терміну дії санкцій у середині наступного місяця, повідомляє Bloomberg.

Reliance Industries, найбільший у країні покупець таких марок, як Merey, припинив нові закупівлі з Венесуели, щоб уникнути будь-яких ускладнень, якщо Вашингтон вирішить не продовжувати свою концесію після кінцевого терміну 18 квітня, повідомили джерела на умовах анонімності, обізнані з планами компанії.

Інші індійські нафтопереробні підприємства, такі як Indian Oil Corp. і HPCL-Mittal Energy Ltd., також призупинили свої закупівлі з тієї ж причини, кажуть джерела, знайомі з їхніми закупівлями.

Індійські, а також американські нафтопереробники збільшили імпорт дешевої венесуельської нафти з кінця минулого року через шестимісячну відмову від санкцій, поставивши їх у конкуренцію з китайськими покупцями, які продовжували купувати сиру нафту, незважаючи на обмеження. Зменшення потоків від південноамериканського виробника посилить тиск на постачання для Індії, оскільки імпорт з росії також скорочується через посилення контролю за торгівлею.

Зі слів Віктора Катона, віденського аналітика компанії Kpler, що займається аналізом даних, у квітні не очікується завантаження венесуельської нафти в Індію. Малоймовірно, що будь-які вантажі, які завантажуються наприкінці березня або на початку квітня, прибудуть в Індію ближче до кінцевого терміну 18 квітня або раніше, оскільки час доставки становить близько 45 днів.

За даними Kpler, танкери Caspar і Nissos Tinos, які завантажували нафту на венесуельському експортному терміналі Хосе в середині березня, сигналізують про Джамнагар і Парадіп в Індії. Очікується, що кораблі прибудуть у місця призначення у квітні. Згідно з офіційними програмами, спочатку завантаження обох суден було заплановано на лютий. Пізніше їхні графіки було відкладено через низькі запаси в портах Венесуели, як свідчать документи.

Згідно з даними Kpler, Індія отримала цього року 10 млн барелів венесуельської сирої нафти, і ще 6 млн барелів перебувають на шляху. Нафта виробника ОПЕК - одна з найдешевших для індійських нафтопереробників. Згідно з урядовими даними, у січні середня її вартість становила $60,60 за барель проти $78,80 за барель російської нафти.

Наступного місяця США можуть відновити санкції, якщо визнають, що Венесуела порушила угоду про проведення вільних і чесних виборів. Президент Ніколас Мадуро збирається балотуватися на третій термін поспіль у липні цього року, і він майже впевнений у перемозі після дискваліфікації свого головного суперника.

Повернення санкцій США може включати період згортання для трейдерів і судноплавних компаній, щоб завершити свої операції без покарання. 2019 року це становило 90 днів.