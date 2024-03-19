Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лише три країни Європи відповідають стандартам якості повітря ВООЗ

 

У Європі тільки три країни відповідають вимогам щодо наявності у повітрі дрібних частинок, що викидають транспортні засоби та промисловість, які можуть спричинити проблеми зі здоров'ям.

Про це йдеться у публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Згідно зі звітом IQAir, швейцарської організації з контролю якості повітря, яка збирає дані з понад 30 тисяч станцій моніторингу по всьому світу, лише сім країн у світі відповідають міжнародним стандартам якості повітря. Європейських країн у цьому переліку три.

Зі 134 країн і регіонів, досліджених у звіті, лише сім - Австралія, Фінляндія, Гренада, Ісландія, Маврикій, Нова Зеландія та Естонія - дотримуються встановленого Всесвітньою організацією охорони здоров'я граничного рівня вмісту найдрібніших частинок у повітрі, що викидаються автомобілями, вантажівками та промисловими процесами.

Переважна більшість країн не дотримуються стандарту щодо PM2.5 - мікроскопічних частинок сажі розміром менше людської волосини, які при вдиханні можуть спричинити безліч проблем зі здоров'ям і навіть призвести до смерті.

Хоча повітря у світі загалом набагато чистіше, ніж було протягом більшої частини минулого століття, все ще існують місця, де рівень забруднення є особливо небезпечним. У найбільш забрудненій країні, Пакистані, рівень PM2,5 більш ніж у 14 разів перевищує норму ВООЗ. Індія, Таджикистан і Буркіна-Фасо є наступними найбільш забрудненими країнами.

Але навіть у багатих країнах, що швидко розвиваються, прогрес у зменшенні забруднення повітря перебуває під загрозою. Канада, яка довгий час вважалася країною з найчистішим повітрям у західному світі, минулого року стала найгіршою за рівнем забруднення PM2.5 через рекордні лісові пожежі, що спустошили країну, поширивши токсичні випари по всій країні і в США.

Водночас у Китаї покращення якості повітря ускладнилося минулого відновленням економічної активності після пандемії COVID-19, і звіт виявив збільшення рівня PM2.5 на 6,5%.

Раніше повідомляли, що у 2021 році через забруднення повітря у ЄС померли пів мільйона людей - близько половини смертей можна було б уникнути, скоротивши забруднення до рекомендованих лікарями меж.

В грудні 2022 року Суд ЄС постановив, що люди, які зазнали шкоди здоров'ю, пов'язаної із забрудненням повітря, не можуть через суд вимагати у своєї країни відшкодування збитків, але вони можуть вимагати, аби держава "вжила необхідних заходів".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9744
  0,1746
 0,45
EUR
 1
 42,4470
  0,2018
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7222  0,20 0,52 39,2637  0,21 0,53
EUR 42,1552  0,19 0,45 42,9237  0,19 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0950  0,14 0,37 38,1100  0,87 2,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес