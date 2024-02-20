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АНАЛІТИКА

Росія програла апеляцію у справі «ЮКОСа» на $50 мільярдів

 

Апеляційний суд Амстердама відхилив скаргу Росії на рішення про стягнення з країни близько $50 мільярдів на користь колишніх акціонерів нафтового гіганта "ЮКОС".

Суд апеляційної інстанції підтвердив, що попередні рішення арбітражу у цій справі залишаються чинними, повідомляє Bloomberg.

Найбільші акціонери "ЮКОСа" - компанії Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd і Hulley Enterprises Ltd - розпочали арбітраж проти Росії у 2005 році.

Вони стверджували, влада РФ висунула політично вмотивовані податкові вимоги до найбільшої на на той час нафтової компанії у країні, що призвело до її банкрутства та передачі більшості активів "Роснєфті".

Суд у Гаазі виніс рішення на користь акціонерів і зобов'язав Росію виплатити найбільшу в історії арбітражу суму компенсації у розмірі $50 мільярдів ще у 2014 році. З урахуванням відсотків, нині ця сума становить майже $60 млрд.

Росія намагалася оскаржити рішення арбітражу і скасувати його. У листопаді 2021 року Верховний суд Нідерландів вирішив відправити на новий розгляд ​до Апеляційного суду Амстердама, який тепер відхилив скаргу Росії.

З 2014 року колишні акціонери "ЮКОСу" намагаються стягнути майно Росії у низці країн. Першого успіху у цьому процесі вони досягли лише у лютому 2023 року, отримавши наказ про стягнення плати за вільну ділянку землі в дорогому районі Кенсінгтон у Лондоні. Ділянка була куплена Російською Федерацією за 8 мільйонів фунтів у 2006 році.

"Ми продовжуватимемо зосереджувати свою увагу на примусовому виконанні російських державних активів у Нідерландах, Англії та Сполучених Штатах, і не виключаємо, що розпочнемо виконавчі провадження також в інших країнах", - зазначив Тім Осборн, директор GML Ltd., холдингової компанії, що належить колишнім мажоритарним акціонерам "ЮКОСу".

Нагадаємо, справа "ЮКОСу" тягнеться 2003 року, коли компанію звинуватили у несплаті податків. Співвласник компанії Михайло Ходорковський та підприємець Платон Лебедєв були заарештовані та засуджені до позбавлення волі, Ходорковський звільнився у грудні 2013 року, Лебедєв - у січні 2014-го. Компанія була оголошена банкрутом у 2007 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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