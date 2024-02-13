Танкери, пов'язані з торгівлею російською нафтою, зупиняються через санкції

Частина величезного флоту танкерів, які росія використовує для доставки своєї сирої нафти, зупиняється під вагою санкцій США, що свідчить про те, що жорсткіші заходи західних регуляторів можуть почати мати відчутний вплив на москву.

Близько половини з 50 танкерів, проти яких 10 жовтня минулого року Міністерство фінансів США почало вводити санкції, не змогли завантажитися після того, як їх було внесено у список, згідно з відстеженням руху кожного судна Bloomberg. Останній, хто став мішенню, - перевізник «совкомфлоту» NS Leader - виконав негайний розворот біля узбережжя Португалії 8 лютого, коли США назвали його власника. У цей час він прямував до російського порту в Балтійському морі.

У грудні 2022 року країни «Великої сімки» встановили граничну ціну на нафту в $60 за барель, що мало зберегти ринок російської нафти, водночас позбавивши кремль нафтодоларів. Ліміти на нафтопродукти було введено через два місяці. Торік ця система зазнала жорсткої критики, оскільки москва знайшла обхідні шляхи, а деякі західні компанії продовжували транспортувати національну нафту - чого вони не повинні були робити, коли барелі торгувалися вище від порогу.

Але США відповіли посиленням санкцій і розслідуванням можливих порушень обмеження ціни, що вивело багатьох грецьких власників танкерів з торгівлі. Результатом стало збільшення вартості фрахту й зростання знижок до міжнародних котирувань, зазначає IEA.

Усі судна, на які наразі накладено санкції, було внесено до списку за порушення обмеження ціни.

Однак є більш серйозне питання щодо суден, які взагалі припинили користуватися західними послугами, - флоту, на який західні регулятори ще не націлилися настільки агресивно.

Минулого тижня офіційний представник Великої Британії заявив, що країни, які підписали обмеження ціни, хочуть відштовхнути більше обсягів від так званого тіньового флоту назад до західних постачальників послуг.

Останніми тижнями США й Великобританія опублікували вказівки, в яких викладено частину більш жорсткого підходу. Він містить поради щодо того, як підійти до тіньового флоту, і червоні прапори навколо ухилення від обмеження.

Зростання тіньового флоту «дещо небажане», заявила Ольга Дімітреску, керівник відділу обмеження цін на нафту в Управлінні з виконання фінансових санкцій Великобританії в подкасті зі страховиком NorthStandard.

Цього місяця буде використано оновлену версію обмеження ціни, яка вимагає від судновласників і страховиків запитувати більше деталей про те, скільки трейдери фактично платять за вантаж і відповідні витрати на доставку. Протягом останніх тижнів страховики опублікували циркуляри, в яких ідеться, що покриття не буде дійсним, доки вони не отримають підтвердження відповідності обмеженню ціни, яке включає деталізовані додаткові витрати.