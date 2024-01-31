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Росія змогла перенаправити в Китай лише 11% газу, від якого відмовилася Європа
17:26 31.01.2024 |
Збільшення експорту російського газу до Китаю за підсумками 2023 року змогло компенсувати лише 11% обсягів, які раніше Росія постачала до ЄС.
Про це свідчать підрахунки російського центробанку на основі даних "Газпрому" та аналітичного центру Bruegel, пише The Moscow Times.
"Минулого року обсяг постачання газу з Росії до КНР газопроводом "Сила Сибіру" збільшився до 23 млрд куб. м, або в 1,5 раза, при цьому зростання постачань до КНР на 7 млрд куб. м лише частково компенсувало їхнє зменшення з Росії трубопроводами до Європи на 38 млрд куб. м - до 30 млрд куб. м у 2023 році", - констатує російський центробанк.
При цьому порівняння з 2022 роком не надто показове, адже тоді експорт російського трубопровідного газу до Європи різко впав - спочатку через розв'язану Росією "газову війну", а потім через підрив трубопроводів "Північний потік", що проходив дном Балтійського моря.
Коректніше порівнювати експорт із довоєнним 2021 роком, вказує видання. Тоді "Газпром" експортував у дальнє зарубіжжя 185 млрд куб. м газу. З них приблизно 10 млрд - до Китаю, а основний обсяг прямував до Європи - 145 млрд куб. м. Відтак, внаслідок "газової війни" та вторгнення в Україну експорт російського газу до ЄС впав на 115 млрд куб. м, з яких Китай замінив лише 13 млрд кубометрів. Втім, експорт за цим маршрутом зростав би у будь-якому випадку завдяки плановому збільшенню потужності газогону "Сила Сибіру".
Чи вдасться Росії перенаправити експорт газу до Китаю?
Китай отримує газ зі східної частини Росії газогоном "Сила Сибіру" проєктною потужністю до 38 млрд кубометрів на рік, який почав працювати у 2019 році. Росія намагається домовитися з Китаєм про будівництво потужнішого газогону - "Сила Сибіру-2", який просував особисто Владімір Путін.
Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що він допоможе перенаправити до Китаю той обсяг експорту російського газу, який постачався до Західної Європи.
Водночас, попри публічні заяви Путіна і російських чиновників, про жодні зрушення у будівництві проєкту "Сила Сибіру-2" офіційно не повідомлялося.
За даними китайських ЗМІ, Китай не планує брати участь у фінансуванні будівництва газогону "Сила Сибіру-2" і вимагає від Росії нових знижок на газ.
Росія та Китай досі не узгодили ключові деталі проєкту, підтверджував прем'єр Монголії, через яку пролягатиме маршрут газогону. Відтак, його спорудження не розпочнеться у заплановані строки.
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