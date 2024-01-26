Росія через санкції США не може продати нафту, 14 танкерів застрягли в морі, - Reuters

14 танкерів, завантажених 10 мільйонами барелів російської сирої нафти сорту "Сокіл", на кілька тижнів застрягли біля берегів Південної Кореї, їх досі не продали через санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обсяги, що становлять 1,3 мільйона метричних тонн, являють собою обсяги видобутку, вироблені більш ніж за місяць у рамках проєкту "Сахалін-1".

"Сахалін-1" став однією з перших пострадянських угод у Росії, укладених у рамках угоди про розподіл продукції. Коли Exxon Mobil пішла з компанії 2022 року, обсяг виробництва впав майже до нуля і відтоді повністю не відновився.

Труднощі з продажем нафти "Сокіл" являють собою одну з найсерйозніших проблем, з якими зіткнулася РФ відтоді, як Захід запровадив санкції, і один із найсерйозніших збоїв в експорті російської нафти за два роки.

США націлилися на торгівлю Росією нафтою

Вашингтон заявив, що хоче, щоб санкції скоротили доходи російського диктатора Володимира Путіна і його військової машини, але не порушили потоки російської енергії на світові ринки.

Минулого року США запровадили санкції щодо кількох суден і компаній, які займалися транспортуванням "Сокола".

Станом на п'ятницю 14 суден із вантажем "Сокіл" застрягли в південнокорейському порту Йосу, зокрема 11 суден типу "Афрамакс" і три дуже великі танкери сирої нафти.

Що відомо про танкери

Супертанкери La Balena, Nireta і Nellis із приблизно 3,2 мільйонами барелів на борту, що перебувають наразі недалеко від південнокорейського Йосу, діють як плавучі сховища для російського сорту нафти.

Дані засвідчили, що супертанкери раніше приймали нафту з кількох суден типу "Афрамакс" методом "судно-судно". Передача обсягів нафти з невеликих суден на більші дає змогу заощадити на фрахті.

Інша частина нафти "Сокола", відвантажена з листопада по січень, зберігається на менших суднах типу "Афрамакс" (місткістю 500 000-800 000 барелів).

Індія поки що не очікує відновлення поставок нафти

Поставки "Сокола" Індійської нафтової корпорації було затримано через проблеми з оплатою, що змусило найбільший нафтопереробний завод Індії використовувати свої запаси і купувати більше нафти на Близькому Сході.

Компанія не очікує отримання будь-яких партій "Сокола" найближчим часом через розбіжності з приводу того, яка валюта буде використовуватися для оплати.

Індійська нафтова корпорація є єдиним державним нафтопереробним заводом, у якого є річна угода на купівлю різних російських сортів, включно з "Соколом", у російської нафтової компанії "Роснафта".

Посилення санкцій

Нагадаємо, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Потоки нафти з Росії зіткнулися з проблемами після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців та судноплавних компаній. Ознаки з'явилися лише за кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.

Нещодавно США ввели нові санкції за перевезення російської нафти. Під обмеження потрапили майже 20 танкерів.