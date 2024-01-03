Китай у 10 разів збільшив поставки Росії високоточних верстатів для військової промисловості - FT

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай у десять разів збільшив поставки до РФ високоточних верстатів для російської військової промисловості, пише британська газета Financial Times.

Тепер китайські виробники домінують в торгівлі життєво важливими елементами для військової промисловості Москви.

Видання вказує, що різке зростання постачань сучасних верстатів, які дозволяють виконувати надзвичайно точну фрезерну обробку металу, непокоїть союзників України, які намагаються обмежити доступ Росії до цього обладнання.

За даними російської митниці, у липні китайські виробники поставили обладнання на 68 млн доларів, тоді як цей показник у лютому 2022 року становив 6,5 млн доларів.

В липні на китайські верстати з ЧПУ (числовим програмним управлінням) припало 57% усього російського імпорту - до війни цей показник становив 12%. За даними видання, Москва також імпортує значні обсяги інструментів з ЧПУ, вироблені на Тайвані та в Південній Кореї.

"Китай і Росія мають однакові політичні інтереси, які полягають у тому, щоб кинути виклик і протистояти США", - стверджує Майкл Раска, доцент Сінгапурської школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама. За його словами, Росія немає іншого вибору, окрім як покладатися на Китай, оскільки відрізана від імпорту європейської техніки.

Торгівля між Китаєм і РФ, включно з нафтою, обладнанням, споживчими товарами та авто, допомагає підтримувати російську економіку, що постраждала від санкцій. Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявляв у жовтні 2023 року, що річний товарообіг між двома країнами досяг "історичного максимуму" - майже 200 мільярдів доларів.

Пекін при цьому стверджує, що не постачає летальну зброю РФ і не підтримує її військову агресію проти України.

Верстати з ЧПУ можуть "швидко виробляти складні компоненти з металу та інших жорстких матеріалів зі сталим ступенем точності", пояснює Аллен Маггард, аналітик організації C4ADS, що займається аналізом конфліктів. Це, на його думку, робить такі верстати цінними для оборонного виробництва.

Водночас вони є досить великими, що ускладнює їх контрабандне ввезення в Росію з країн Заходу, порівняно з меншими компонентами, такими як мікрочипи.

Аналіз експортних документів, проведений FT, показує, що деякі великі виробники мають тісні зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

Наприклад, збільшила експорт до Росії китайська компанія Wuhan Huazhong Numerical Control. У 2017 році вона була головним підрядником у проєкті заміни іноземних систем ЧПК на вітчизняні в оборонній промисловості країни і працювала з китайським виробником реактивних винищувачів Shenyang Aircraft Corporation.

HuazhongCNC була під санкціями США між 2008 і 2010 роками відповідно до закону про заборону передачі військових технологій або обладнання до Сирії, Ірану і Північної Кореї.

Китайські компанії, що продовжують торгувати з російськими імпортерами, тепер ризикують зіткнутися з обмеженнями США, які можуть поставити під загрозу здатність торгувати на інших ринках, пише Financial Times.

США, як вказують автори статті, вже запровадили санкції проти низки великих компаній, що постачають Росії верстати з ЧПУ. При цьому колишня заступниця помічника торгового представника США Емілі Кілкріз заявила FT, що Вашингтон неохоче накладав фінансові санкції на китайські компанії, які допомагають Росії, через побоювання, що це знизить ефективність таких заходів у разі кризи у відносинах з Пекіном.

"Ця динаміка надмірного використання дуже хвилює адміністрацію. Вони знають, що санкції та експортний контроль ніколи не будуть ідеальними. І тому вони зосереджені на тому, щоб переконатися, що Росія може отримати товари низької якості", - пояснила Кілкріз і додала, що це своєрідне нав'язування витрат, завдяки яким Росії стає значно складніше і дорожче купувати такі верстати.

Аналіз Інституту країн, що розвиваються, Банку Фінляндії свідчить, що середня ціна кошика китайських товарів для Росії, здатних підтримати її військові дії, зросла на 78% з 2021 по 2023 рік. При цьому ціна китайського експорту тих самих товарів в інші країни зросла всього на 12%.

За словами Олександра Габуєва, директора Російсько-євразійського центру Карнегі в Берліні, чинні санкції США і заходи експортного контролю проти військових підрядників Пекіна з інших питань змусили багато китайських компаній ігнорувати потенційні санкційні ризики США.

"Багато китайських компаній очікують, що рано чи пізно всі компанії, пов'язані з Народно-визвольною армією, потраплять під санкції. Тому вони вважають, що або можна спробувати залишитися на ринку, уникаючи поглиблення військових зв'язків, і все одно потрапити під санкції, або можна просто продовжувати звичну роботу", - пояснив Габуєв.

Як Росія застосовує китайські пристрої з ЧПУ - поки що неясно. Можливо, російські оборонні заводи тільки "починають використовувати китайські верстати з ЧПУ", вважає аналітик Аллен Маггард.

Однак, на думку експертки Ради економічної безпеки України Олени Юрченко, було б "майже неможливо" використовувати китайський верстат з ЧПК на заводі, який побудував свої виробничі процеси на інструменті іншого виробника з іншими технічними характеристиками.

Маггард також звертає увагу на нещодавні публічні коментарі російського галузевого експерта, який заявив, що китайські інструменти менш точні і мають коротший термін експлуатації, ніж обладнання, виготовлене німецькими і японськими компаніями.