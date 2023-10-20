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АНАЛІТИКА

Росіяни набрали іпотечних кредитів на рекордну суму на тлі падіння курсу рубля

 

Росіяни другий місяць поспіль беруть рекордні обсяги позик у банках, незважаючи на підвищення ключової ставки, яким російський центробанк сподівався охолодити кредитний бум.

За підсумками вересня заборгованість фізосіб перед кредитними організаціями зросла на 928 мільярдів рублів, що трохи менше, ніж у серпні (979 млрд рублів), пише The Moscow Times.

Водночас обсяг виданих іпотечних кредитів у вересні встановив історичний рекорд: 955 мільярдів рублів, що на 12% більше, ніж у серпні. За місяць портфель іпотечних кредитів зріс на 666 млрд рублів - до 17,1 трлн руб.

Російський центробанк пояснює рекордні показники прагненням росіян взяти іпотеку до підвищення початкового внеску за пільговими програмами (з 15% до 20% з 20 вересня), а також із побоюванням подальшого зростання цін на квартири на тлі падіння курсу рубля. Своєю чергою банки поспішали видати кредити до посилення вимог щодо найбільш ризикованих кредитів з 1 жовтня.

Це підтверджують великі цифри видач пільгової іпотеки з держпідтримкою - у вересні таких кредитів видали на 646 млрд руб. (+27% до результату серпня).

За іншими видами кредитування уповільнення почалося вже у вересні, саме тому, незважаючи на іпотечний рекорд, роздрібний портфель зріс менше, ніж у серпні. Портфель споживчих кредитів у вересні зріс на 195 млрд рублів, автокредитів - на 48 млрд рублів. За підсумками вересня заборгованість населення перед російськими банками досягла 32,44 трильйона рублів.

Як повідомлялося, в іпотечному портфелі російських банків частка позик клієнтам, які віддають більше половини доходу на виплати за кредитами, становить 60,8%.

При цьому російська влада поступово згортає програми пільгової іпотеки, попит на яку рекордно зріс. Низка найбільших російських банків вже підвищили вимоги до першого внеску, а також підвищили ставки за звичайними іпотечними кредитами.

Це може вдарити по будівельній галузі. Раніше російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін визнавав, що з усього обсягу житла, що будується в Росії, продано лише 41%. Тоді ж Владімір Путін визнав "дисбаланси", що виникають на первинному ринку нерухомості в Росії, і закликав розширити програми пільгової іпотеки.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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