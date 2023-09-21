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АНАЛІТИКА

ОАЕ схиляються до введення експортного контролю, який завдасть шкоди військовій машині Росії

 

Об'єднані Арабські Емірати, які після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну несподівано для західних союзників відмовилися прийняти чиюсь сторону, але перетворилися на ворота для поставок у РФ підсанкційних товарів подвійного призначення, тепер розглядають можливість запровадження експортних ліцензій на такі товари.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість запровадження експортних ліцензій для переліку товарів, включаючи чіпи та інші компоненти, які перебувають під санкціями США та Європейського Союзу та використовуються російськими військовими в Україні, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням", - пише агентство.

Програма вимагатиме від компаній, які реекспортують ці товари, надати докази того, що вони призначені для цивільного використання.

Якщо експортні ліцензії буде все ж таки запроваджено, це зашкодить здатності Кремля живити свою військову машину.

Зазначається, що ОАЕ є одним із кількох традиційних західних союзників, включаючи Туреччину. Але минулого року обидві країни здивували світ, відмовившись стати на чиюсь сторону чи запровадити санкції проти Росії.

"Обидві з тих пір стали магнітом для російських грошей і бізнесу, який тікає з дедалі більш ворожих юрисдикцій", - пише Bloomberg.

За останні 18 місяців ОАЕ перетворилися на глобальний логістичний і торговельний центр, через який відбувся сплеск імпорту таких технологій, як напівпровідники та передова електроніка з Європи та США.

Багато з цих предметів були знайдені в російській зброї в Україні або потрібні Москві для її виробництва..

Водночас ЄС і США намагаються переконати так звані країни-посередники обмежити потік близько 45 категорій "високопріоритетних бойових предметів", включаючи певні передові технології, електроніку та інші компоненти, що використовуються в крилатих ракетах, безпілотниках і вертольотах Ка-52 у війні Росії в Україні.

"Останніми місяцями західні офіційні особи посилили вимоги, щоб ОАЕ припинили діяти як ворота для Росії, щоб обійти обмеження. Раніше цього місяця представники США, Великої Британії та ЄС з питань санкцій відвідали ОАЕ, щоб висловити свою стурбованість, зокрема щодо того, що Дубай залишається ключовим пунктом перевалки компонентів, які підтримують військові зусилля Москви", - пише Bloomberg з посиланням на джерела.

На думку опитаних експертів, серйозним мотивом для ОАЕ запровадити експортні ліцензії на експорт може стати перспектива, що країну виключать на початку наступного року з сірого списку FATF - країн, які не роблять достатньо для розкриття незаконних потоків коштів.

Проте, джерела Bloomberg зазначають, що ОАЕ ще не прийняла остаточного рішення.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ОАЕ, Росія
 

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