Росія за півтора роки витратила на війну з Україною більше $167 мільярдів, – Forbes

Прямі військові витрати та вартість втраченої техніки Росії за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022 по 24 серпня 2023 року) становлять близько $167,3 млрд. Ця оцінка не включає постійні видатки на оборону не пов'язані з військовими діями, а також не включає економічні втрати країни-агресора.

Як ідеться в розрахунках Forbes на основі даних Генштабу ЗСУ, найбільші статті витрат: забезпечення військових дій ($51,3 млрд), зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації родинам загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) та вартість знищеної техніки ($34 млрд).

Після стрімкого падіння рубля "вартість" російського солдата для бюджету РФ значно зменшилася. Якщо за 2022 рік сумарні виплати на одного бійця складали близько $200 на день, наразі це близько $120 на день.

Зважаючи, що левова частка доходів російського бюджету складається з нафтогазових надходжень, девальвація російської нацвалюти фактично знижує навантаження на бюджет для забезпечення армії. Водночас і реальні доходи російського солдата стають відчутно меншими. Аналогічно змінилася більшість витрат в доларовому еквіваленті, які не прив'язані до імпортної продукції й цін на міжнародних ринках.

Щоправда, це поки не допомогло держбюджету РФ забезпечити баланс потреб російської армії. За даними Reuters, лише за перші шість місяців 2023 року Росія витратила на потреби оборони 5,59 трлн руб., що на 600 млрд руб. більше, ніж було закладено в бюджеті РФ на весь рік. Це змусило російський уряд подвоїти планові витрати федерального бюджету на оборону на 2023 рік, збільшивши їх до 9,7 трлн руб.

Загальний бюджет РФ на 2023 рік запланований на рівні 29 трлн руб. Таким чином 33% федерального бюджету буде витрачено на забезпечення армії.

Також із падінням рубля зменшується вартість компенсації військовим в доларах США. Якщо за курсу 60 руб./$1 вартість компенсації родині загиблого у РФ становила близько $110 тис., зараз це лише близько $65 тис. Сума компенсації пораненим відповідно знизилася з $45 тис. до $27 тис.

Щоправда, рівень російських втрат останні місяці залишається на значно вищому рівні ніж торік, за даними Генштабу ЗСУ. Відповідно Росія змушена витрачати більше на компенсації.

Основна стаття витрат РФ на війну в Україні - це боєприпаси та військове забезпечення армії. Загальна вартість цих витрат - $51,34 млрд.

Минулого року російська артилерія використовувала до 50 тис. снарядів на день, зараз темпи використання істотно скоротилися: орієнтовно до 10 тис. снарядів на день.

Середня ціна снаряда радянського калібру близько $1000. Отже, тільки на забезпечення російської артилерії росіяни витратили понад $9 млрд за півтора року великої війни.

Очевидно Росія не готувалася до настільки тривалої війни і її запас снарядів та можливості виробництва не дозволяють забезпечити власні потреби в довгостроковій перспективі, що змушує укладати контракт на постачання боєприпасів з Північною Кореєю.

Також Росія відновила інтенсивність ракетних обстрілів території України. Якщо за березень-квітень РФ випустила по Україні 95 ракет великої дальності, в травні було запущено уже 243 ракети. В серпні - 126.

Загальна вартість ракет, випущених по території України, уже складає понад $21,1 млрд.

Найбільші втрати ворога у війні проти України серед техніки - танки та авіація.

Росія втратила 315 бойових літаків, середньою вартістю $18,8 млн, та 316 гелікоптерів, середньою вартістю $10,4 млн. Але більшість втрат авіації відбулися в перші пів року повномасштабного вторгнення.

Зараз головне "полювання" ЗСУ відбувається на ворожі артилерійські системи та ППО. За три місяці контрнаступу українські військові знищили майже 2000 артилерійських систем. Це стільки ж, як за весь минулий рік. Загалом Росія уже втратила артилерії та РСЗВ на $5 млрд.

Також під час контрнаступу українська далекобійна артилерія знищує приблизно у 2,5 раза більше систем ППО, ніж до цього.

Загальні втрати російської техніки в грошовому еквіваленті складають понад $34 млрд за період з 24 лютого 2022 по 24 серпня 2023 року.