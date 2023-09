Безпрецедентне рішення: Канада позбавила роумінгу всіх мобільних абонентів з Росії

Всі мобільні оператори Канади розірвали або перебувають у процесі розриву роумінгових угод із найбільшими російськими операторами.

Про це повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на джерела у місцевих компаніях.

За словами одного з них, причина - запровадження санкцій урядом Канади проти російських мобільних операторів.

"Нам прийшли повідомлення про припинення сервісу, далі один за одним місцеві оператори почали відключати нас від роумінгу", - розповів співрозмовник агентства.

Джерела у двох російських компаніях назвали ситуацію безпрецедентною - досі у жодній країні роумінгові відносини не розривали одразу всі місцеві оператори.

Співрозмовник ще в одній компанії зазначив, що абоненти зможуть отримувати послуги зв'язку, підключившись до Wi-Fi або купивши сім-карти місцевих операторів, але без роумінгу вони не зможуть отримувати SMS на російський номер - наприклад, для авторизації чи підтвердження банківських транзакцій. І для цієї проблеми рішення поки що не знайдено.

За словами джерела РБК в одному з російських операторів, роумінгом у Канаді користуються приблизно 10 тис. росіян. Здебільшого це ті, хто їде до Канади у відрядження, або ті, хто туди виїхав.

У Канаді три національні мобільні оператори - Rogers Communications Inc., BCE Inc. (Bell) і TELUS Corporation - і декілька менших: Vidéotron ltée, Freedom Mobile, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Eastlink Inc.

Як повідомлялося, Канада запровадила санкції проти російських операторів мобільного зв'язку МТС, "Мегафон", "Т2 РТК Холдинг" (надає послуги під брендом Tele2) та "ВимпелКом" (бренд "Билайн"), а також проти низки інших компаній та фізосіб у липні цього року.

Підставою для запровадження санкцій стали зв'язки російських телекомунікаційних компаній з військово-промисловим комплексом РФ.