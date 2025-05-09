Німецька спецслужба призупинила класифікацію АдН як правоекстремістської через позов

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) ФРН призупинило класифікацію ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) як правоекстремістської на федеральному рівні. Як повідомили

у четвер, 8 травня, в пресслужбі адміністративного суду в Кельні, рішення ухвалене на той час, поки у судовому порядку триватиме розгляд позову партії з оскарженням відповідного рішення BfV.

У зв'язку з цим німецька спецслужба поки не класифікуватиме АдН як "підтверджений правоекстремістський рух" до ухвалення судом рішення за позовом партії, наголосили у пресслужбі суду. Також BfV видалить зі свого сайту пресреліз від 2 травня, у якому спецслужба повідомила про відповідне рішення, а також публічно не називатиме партію правоекстремістською.

Рішення BfV призупинити класифікацію АдН правоекстремістською не означає, що відомство переглянуло свою оцінку партії, зазначає агентство Reuters. У самій спецслужбі ситуацію з призупиненням класифікації АдН правоекстремістською поки не коментували.

АдН заявляє про свій "частковий успіх" і хочуть повного виправдання

Натомість у самій АдН назвали призупинення рішення BfV своїм "частковим успіхом". "Це перший важливий крок до нашого фактичного виправдання і, таким чином, протидії звинуваченням у правому екстремізмі", - йдеться у заяві

співголів АдН Тіно Хрупалли (Tino Chrupalla) і Аліс Вайдель (Alice Weidel).

Партія оскаржила рішення Федерального відомства з охорони конституції 5 травня, подавши позов до адміністративного суду у Кельні. "Нашим позовом ми надсилаємо чіткий сигнал проти зловживання державною владою для боротьби з опозицією та її маргіналізації. Ми не дозволимо політично інструменталізованій владі намагатися спотворити демократичну конкуренцію та делегітимізувати мільйони голосів", - йшлося у заяві Хрупалли і Вайдель. Вони вважають, що рішення BfV є неконституційним і "підриває фундаментальні цінності нашої демократії". У партії його пов'язують із бажанням "криміналізувати допустиме вираження думок та законну критику імміграційної політики останніх десяти років".

Рішення BfV віднести АдН до правоекстремістів, яке було ухвалено 2 травня, пожвавило дискусію щодо необхідність заборони партії. Цього вимагають, зокрема, лідери партії "Союз 90/Зелені" та багато представників Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), водночас у блоці консерваторів з Християнсько-демократичного (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) ставляться до цієї ідеї скептично. За останніми опитуваннями, заборону АдН підтримують 48 відсотків німців.