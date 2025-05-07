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АНАЛІТИКА

Мін'юст США вимагає від Google продати два ключові рекламні продукти компанії

 

Міністерство юстиції США пропонує змусити Google продати два основні рекламні продукти - AdX та DoubleClick for Publishers. Це має відновити конкуренцію на ринку рекламних технологій. Пропозиція з'явилася після того, як суд визнав компанію винною у "навмисному встановленні та збереженні монопольної влади" на ринку цифрової реклами, пише TechCrunch.

Google має поетапно відмовитися від DoubleClick і повністю вийти з AdX. Крім того, компанії можуть заборонити керувати рекламним обміном протягом 10 років після продажу AdX. Також йдеться про обов'язкове відкриття доступу до рекламних інструментів Google, включно з AdWords, для сторонніх систем на "недискримінаційних умовах".

Мін'юст стверджує, що Google змушувала видавців втрачати дохід, якщо ті не користувалися AdX, і штучно об'єднала AdX із DoubleClick for Publishers, аби просувати власний продукт.

"Ці заходи - включно з продажем інструментів, що стали основою незаконної монополії, - необхідні для відновлення конкуренції та недопущення подібних схем у майбутньому", - йдеться в заяві відомства.

Google, своєю чергою, розкритикувала вимоги. За словами віцепрезидентки з регуляторних питань Лі-Енн Малголланд, пропозиції Мін'юсту "не мають правової основи" та "зашкодять ринку". У власному поданні Google запропонувала альтернативу: надати відкритий доступ до аукціонів AdX для сторонніх платформ і запровадити трирічний зовнішній нагляд.

Окремо від цієї справи уряд США також хоче змусити Google продати браузер Chrome - це частина окремого антимонопольного позову, що стосується пошукового ринку.
За матеріалами: mezha.media
 

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