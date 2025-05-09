ЗМІ: ЄС готує мита на літаки, авто та IT-гігантів у відповідь на тарифний тиск Трампа

Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати американського президента Дональда Трампа скасувати чинні та заплановані тарифи проти ЄС.

Про це пише газета The Guardian із посиланням на новий список товарів, а також слова проінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

Новий перелік потенційних мит, окрім авіаційного гіганта Boeing, включає хімікати, електроніку (включно із камерами), товари медичного призначення, а також агропродукцію. Також під ударом можуть опинитися технологічні компанії США, такі як Microsoft та Meta.

Паралельно Єврокомісія розпочала чотиритижневу консультацію з державами-членами щодо можливого судового позову проти США у зв'язку з загальними 20% тарифами, які Трамп оголосив минулого місяця, пише газета.

Рішення щодо категорій товарів і рівня тарифів планують ухвалити до початку липня - саме тоді завершиться 90-денна пауза на введення американських "дзеркальних" мит.

У ЄС наголошують, що ці мита не є "дзеркальними" у відповідь на американські заходи, а мають на меті "відновлення балансу" у трансатлантичній торгівлі.

Ці заходи є доповненням до оголошеного, але призупиненого минулого місяця списку відповідних мит на суму 21 млрд євро, який включає податки на Harley-Davidson, птицю та одяг.

Особливо вразливою до нових тарифів є Ірландія: авіакомпанія Ryanair, яка замовила 330 літаків Boeing на суму 30 млрд доларів, пригрозила скасуванням замовлень і розглядає альтернативні варіанти - зокрема китайський COMAC.

Якщо нові мита ЄС набудуть чинності, вони застосовуватимуться на дату постачання літаків, тож стосуватимуться й попередніх замовлень, підтвердили посадовці ЄС.

Сектори авіації та автомобілебудування - серед найцінніших у переліку: у 2024 році США експортували до ЄС літаків на 10,5 млрд євро, автомобілів і запчастин - на 12,5 млрд євро. Також у списку - машини (12 млрд євро), електрообладнання (7,2 млрд євро) та агропродукція (6,4 млрд євро).

Водночас у Брюсселі зазначають, що готові діяти гнучко.

"Можна ввести вищі тарифи на менше товарів або нижчі - на більше. Є різні способи витягнути однакову кількість води з озера", - прокоментував один із посадовців.

Вони також знову пригрозили включенням у список послуг, зокрема можливими митами на американські технологічні та соціальні медіакомпанії - від Microsoft до Meta.

"Це досі варіант. Це може стати частиною пакета", - сказав один зі співрозмовників.

У ЄС також не виключають цілеспрямованого тиску на республіканські штати - через так звані "розумні тарифи", які болісно вдаряють по культових для США товарах, таких як бурбон.

На думку європейських посадовців, мита Трампа на автомобілі, сталь та алюміній (включно із банками для пива) вже серйозно змінили правила трансатлантичної торгівлі.

Відтак, як стверджує один із посадовців, нові заходи з боку ЄС можуть стати відповіддю, якщо до літа Вашингтон не піде на поступки.

2 квітня Трамп ввів мінімальний додатковий тариф у розмірі 10% на майже всі країни, одночасно запропонувавши додаткові "взаємні" мита для деяких торговельних партнерів, у тому числі 20% для ЄС. Пізніше Трамп призупинив додаткові "взаємні" заходи, надавши партнерам 90 днів для переговорів.

Європейська комісія 30 квітня представила країнам ЄС позиції для переговорів з адміністрацією Трампа про торгівлю і запроваджені США тарифні.