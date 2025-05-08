Угода зі США ратифікована: у Мінекономіки анонсували підписання наступного тижня додаткових документів

Ратифікована Верховною Радою угода про надра між Україною і США уможливлює укладення решти угод, які в Мінекономіки очікують ухвалити вже наступного тижня.

Про це під час спілкування з журналістами повідомили учасники переговорної групи від України, передає кореспондент Укрінформу.

«Ця угода уможливлює укладення всіх інших угод, про які ми говорили, і ми будемо дуже раді після завершення внутрішньодержавних процедур перейти також до обговорення всіх інших документів у форматах або парламентського контролю, або діалогу з медіа», - наголосив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

На уточнююче питання щодо термінів розгляду угоди про обмежене партнерство та інших документів, передбачених ухваленим сьогодні законом, перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко додала, що очікує їхню фіналізацію вже наступного тижня.

«У понеділок-вівторок, я сподіваюсь, що вони будуть фіналізовані і, відповідно, підписані з обох боків. Я сподіваюсь, що це буде одразу дві угоди, тому що є зацікавленість американської сторони щонайшвидше фіналізувати всі формальності і зробити так, щоб фонд став операційним», - сказала Свириденко.

Вона подякувала народним депутатам за підтримку та оперативність в ухваленні законопроєкту щодо ратифікації угоди. Своєю чергою Качка назвав сьогоднішнє рішення парламенту успіхом, який свідчить про довіру до уряду з боку народних обранців.

«Це справді успіх. Я дуже радію тому, що парламент довіряє нам, довіряє урядові, довіряє тому документу, який є. І це, власне, і був наш ключовий метод переговорів», - зауважив заступник міністра.

Як повідомлялося, 8 травня Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди між урядами України і США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (угода про надра). Законодавчу ініціативу №0309 підтримали 338 народних депутатів.

Ухваленим законом Верховна Рада ратифікує відповідну угоду, підписану 30 квітня 2025 року у Вашингтоні. Угода набирає чинності з дати більш пізньої ноти при обміні нотами між сторонами про те, що кожна сторона завершила свої внутрішні процедури.