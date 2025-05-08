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«Працюватимемо заради миру»: Зеленський поговорив з Мерцом
22:17 08.05.2025 |
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, повідомив про телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz), назвавши її "хорошою, детальною".
Як повідомив Зеленський, під час розмови він ще раз привітав свого співрозмовника з обранням на посаду й побажав йому успіхів. "Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни", - зазначив Зеленський у повідомленні у соцмережах.
Мерц запевнив у продовженні підтримки України
За його словами, між Україною та Німеччиною є "великий потенціал партнерства", й сторони вже домовилися працювати над реалізацією "багатьох важливих речей". "Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути. Дякую!" - наголосив президент.
Під час розмови йшлося про те, "як зробити дипломатію ще більш змістовною", повідомив він. "Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час", - зазначив Зеленський.
Напередодні, 7 травня, Мерц під час візиту до Парижа заявив, що війна Росії проти України не може закінчитися без участі США у переговорному процесі, й європейські країни не в змозі будуть замінити Вашингтон. "Ми не можемо закінчити цю війну в Україні без подальшого залучення Сполучених Штатів Америки, це (участь США. - Ред.) - не те, що можуть замінити європейці", - сказав Мерц.
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