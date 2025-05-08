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Данський інвестиційний фонд готовий втілювати аграрні проєкти в Україні - Мінагрополітики
22:21 08.05.2025 |
Представники Інвестиційного фонду Данії (IFU) запевнили у готовності щодо втілення інвестиційних проєктів в аграрній галузі України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Під час зустрічі з представниками Мінагрополітики сторони обговорили питання перспектив співпраці в агросекторі. Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль підкреслив, що український агросектор навіть під час війни залишається опорою для сільських громад, економіки та всієї країни.
«Сьогодні для нас важливо зберегти життєдіяльність агросектору. Особливо на прифронтових територіях, підтримка яких один із пріоритетів Мінагрополітики. Також нам необхідно розвивати агропереробку, біоенергетичні проєкти, які зараз у фокусі міністерства. Крім того, ми активно проводимо трансформацію сільськогосподарської галузі в процесі євроінтеграції України. Тому для нас дуже цінний досвід Данії», - зазначив Коваль.
Учасники обговорень також окреслили напрямки інвестиційного співробітництва, серед яких будівництво овочесховищ, переробка біомаси в біогаз та біометан, проєкти з м'ясопереробки, модернізація молокопереробних підприємств, проєкти зі зрошення.
Коваль подякував представникам Інвестиційного фонду Данії за підтримку українських аграріїв та запевнив, що таке співробітництво допоможе українському сільськогосподарському сектору відновитися і трансформуватися на інший рівень.
Своєю чергою представники IFU заявили про свою готовність для втілення інвестиційних проєктів в аграрній галузі.
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