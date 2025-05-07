Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

57% працівників видають роботу ШІ за свою

15:42 06.05.2025 |

Бізнес

 

За результатами опитування, проведеного міжнародною корпорацією з консалтингу та аудиту KPMG та науковцями з Мельбурнського університету, виявилось, що 57% опитаних працівників видають згенерований ШІ контент за свій власний під час роботи.

У опитуванні взяли участь 48 тис. людей зі всього світу. Результати продемонстрували, що переважна більшість опитаних потай використовує ШІ під час роботи, а потім видає згенеровані ним результати за свої власні.

У звіті аналітиків KPMG під назвою «Довіра до ШІ» зазначається, що загалом було опитано 48 тис. 340 осіб у 47 країнах у період з листопада 2024 року по січень 2025. 57% опитаних зізнались, що приховують використання ШІ під час роботи і видають згенерований ним контент за свій власний.

Згідно з дослідженням, 58% людей тепер умисно використовують ШІ на роботі, а близько третини роблять це не рідше одного разу на тиждень. Як стверджує професор менеджменту та завідувач кафедри довіри у бізнес-школі Мельбурнського університету Ніколь Гіллеспі, існує неймовірно високий рівень непрозорості у тому, як працівники у всьому світі використовують ШІ.

За її словами, приховане використання систем штучного інтелекту під час роботи відбувається через тиск на працівників, пов'язаний з необхідністю використання сучасних передових інструментів та відповідністю прогресивним стандартам. Гіллеспі пояснює, що більшість працівників бояться відстати від інших, якщо не використовуватимуть сучасні інструменти у своїй роботі.

Якщо ж керівництво забороняє використання генеративних моделей ШІ, співробітники зазвичай починають приховувати їхнє використання. Тільки но люди починають бачити переваги, у них виникає спокуса продовжувати використовувати ШІ, навіть якщо вони знають, що цим порушують політику компанії.

Автори дослідження також стверджують, що лише 47% опитаних підтвердили, що пепередньо пройшли навчання щодо роботи зі штучним інтелектом. Тобто решта просто використовує функції ШІ без жодних інструкцій.

При цьому 66% співробітників заявили, що використовують інструменти ШІ, не оцінюючи точність відповідей, 48% - зізнались, що завантажували інформацію про компанію в загальнодоступні інструменти ШІ, а 56% - повідомили, що припускаються помилок у своїй роботі через ШІ.

Дослідники також стверджують, що така практика окрім помилок, витоків даних і ризиків невідповідності нормативним вимогам, також підриває довіру до систем штучного інтелекту. Експерти зазначають, що для побудови довіри до ШІ та отримання від нього точних результатів необхідно забезпечити більш якісне навчання та управління у сфері штучного інтелекту.

Дослідження вказує на недостатній рівень грамотності і системи управління на робочих місцях. Близько половини опитаних визнали, що не розуміють ШІ і як його використовувати. У країнах з економікою, що розвивається, таких як Індія, Нігерія та Саудівська Аравія, рівень довіри до ШІ був набагато вищим, ніж у країнах з розвиненою економікою - 82% порівняно з 65%, що також пов'язано з більш високим рівнем грамотності та навчання.

За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0967  0,09 0,21 41,7671  0,10 0,23
EUR 46,7479  0,12 0,25 47,5375  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,14 0,34 41,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес