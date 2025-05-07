57% працівників видають роботу ШІ за свою

За результатами опитування, проведеного міжнародною корпорацією з консалтингу та аудиту KPMG та науковцями з Мельбурнського університету, виявилось, що 57% опитаних працівників видають згенерований ШІ контент за свій власний під час роботи.

У опитуванні взяли участь 48 тис. людей зі всього світу. Результати продемонстрували, що переважна більшість опитаних потай використовує ШІ під час роботи, а потім видає згенеровані ним результати за свої власні.

У звіті аналітиків KPMG під назвою «Довіра до ШІ» зазначається, що загалом було опитано 48 тис. 340 осіб у 47 країнах у період з листопада 2024 року по січень 2025. 57% опитаних зізнались, що приховують використання ШІ під час роботи і видають згенерований ним контент за свій власний.

Згідно з дослідженням, 58% людей тепер умисно використовують ШІ на роботі, а близько третини роблять це не рідше одного разу на тиждень. Як стверджує професор менеджменту та завідувач кафедри довіри у бізнес-школі Мельбурнського університету Ніколь Гіллеспі, існує неймовірно високий рівень непрозорості у тому, як працівники у всьому світі використовують ШІ.

За її словами, приховане використання систем штучного інтелекту під час роботи відбувається через тиск на працівників, пов'язаний з необхідністю використання сучасних передових інструментів та відповідністю прогресивним стандартам. Гіллеспі пояснює, що більшість працівників бояться відстати від інших, якщо не використовуватимуть сучасні інструменти у своїй роботі.

Якщо ж керівництво забороняє використання генеративних моделей ШІ, співробітники зазвичай починають приховувати їхнє використання. Тільки но люди починають бачити переваги, у них виникає спокуса продовжувати використовувати ШІ, навіть якщо вони знають, що цим порушують політику компанії.

Автори дослідження також стверджують, що лише 47% опитаних підтвердили, що пепередньо пройшли навчання щодо роботи зі штучним інтелектом. Тобто решта просто використовує функції ШІ без жодних інструкцій.

При цьому 66% співробітників заявили, що використовують інструменти ШІ, не оцінюючи точність відповідей, 48% - зізнались, що завантажували інформацію про компанію в загальнодоступні інструменти ШІ, а 56% - повідомили, що припускаються помилок у своїй роботі через ШІ.

Дослідники також стверджують, що така практика окрім помилок, витоків даних і ризиків невідповідності нормативним вимогам, також підриває довіру до систем штучного інтелекту. Експерти зазначають, що для побудови довіри до ШІ та отримання від нього точних результатів необхідно забезпечити більш якісне навчання та управління у сфері штучного інтелекту.

Дослідження вказує на недостатній рівень грамотності і системи управління на робочих місцях. Близько половини опитаних визнали, що не розуміють ШІ і як його використовувати. У країнах з економікою, що розвивається, таких як Індія, Нігерія та Саудівська Аравія, рівень довіри до ШІ був набагато вищим, ніж у країнах з розвиненою економікою - 82% порівняно з 65%, що також пов'язано з більш високим рівнем грамотності та навчання.