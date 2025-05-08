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АНАЛІТИКА

В аеропортах Москви затримали понад 100 рейсів

 

8 травня в аеропортах Москви на виліт і приліт затримано 103 рейси.

Про це пише російське видання "Сирена".

За даними московської транспортної прокуратури, станом на 9:00 за місцевим часом у "Внуково" на виліт і приліт затримано 62 рейси, в "Шереметьєво" - 27 рейсів, в "Жуковському" - 12, в "Домодедово" - два.

Мінтранс розраховує, що московські аеропорти повернуться до штатного розкладу до 18:00.

Як пише видання, частина пасажирів очікує на виліт другу добу. Деяким стає погано і їм викликають швидку.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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