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АНАЛІТИКА

Джерело: Угорщина не блокує 17-й пакет санкцій проти Росії, його затвердять у травні

 

Угорщина не виступає проти ухвалення нового, 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, він може бути офіційно затверджений вже у травні 2025 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності кілька представників дипломатичного корпусу ЄС у Брюсселі.

Дипломати держав ЄС, з якими поспілкувалася "ЄвроПравда" наголосили, що відсутність погроз вето з боку Угорщини дозволить затвердити 17-й пакет санкцій проти РФ дуже швидко, ще у травні 2025 року.

"На засіданні Coreper (комітет постійних представників ЄС - ред.) 6 травня Єврокомісія представила проект 17-го пакету санкцій проти Росії. Дискусія була досить сприятливою. Виглядає так, що Угорщина не заперечує щодо прийняття цього пакету", - розповів кореспондентці "Європейської правди" дипломат однієї з ключових держав ЄС.

Дипломат пояснив причину того, що Угорщина не виступає проти, тим, що 17-й пакет "стосується переважно санкцій стосовно юридичних осіб, які для них не є проблематичними".

Про те, що Угорщина не опонувала 17-му пакетові санкцій проти РФ на засіданні Coreper 6 травня, "Європейській правді" повідомили й два інших дипломати ЄС.

"На жаль, сьогоднішня позиція Угорщини не свідчить про те, що вони так само вчинять і щодо продовження санкцій у липні - це буде вже зовсім інша історія", - вважає перший співрозмовник "ЄвроПравди".

"Зараз усі держави-члени ЄС аналізують 17-й пакет санкцій детальніше, але не думаю, що можуть виникнути якісь серйозні труднощі з його прийняттям. Його можуть ухвалити досить швидко, бо він за своєю суттю досить консенсусний і не містить жодних дійсно спірних позицій", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи може 17-й пакет санкцій проти РФ бути анонсований вже під час візиту в Україну (Львів) міністрів закордонних справ ЄС, який планується на 9 травня, дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди" сказав, що висока представниця ЄС з закордонних справ (Кая Каллас - ред.) звісно, може оголосити про підготовку пакету - але повністю затверджений він буде скоріш за все 20 травня на черговому офіційному засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

"Вчора була лише перша презентація пакету Єврокомісією. І його обговорення вже заплановано на засіданні Coreper 14 травня", - додав дипломат.
 

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