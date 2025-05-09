Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Для обходу санкцій: Іран відправив до Китаю «зомбі-супертанкер» із нафтою

 

Після посилення тиску з боку Вашингтона та Пекіна Іран почав використовувати так звані "зомбі-судна" для постачання нафти до Китаю, один з яких нещодавно вдало доставив вантаж.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними системи відстеження суден, танкер, що назвався Global, у кінці квітня розвантажив близько 2 мільйонів барелів іранської нафти в порту, який управляється провінційною владою Китаю.

Проте насправді це був супертанкер Gather View, який потрапив під санкції США і використовував фальшиву ідентичність списаного судна, щоб уникнути санкцій і приховати походження вантажу.

Це перший зафіксований випадок, коли так зване "зомбі-судно" увійшло до державного порту в провінції Шаньдун після того, як у січні місцева влада заборонила обслуговування суден під санкціями.

Це демонструє, на які хитрощі йдуть Тегеран та китайські незалежні нафтопереробники, щоб зберегти прибуткову торгівлю.

Продаж нафти до Китаю є життєво важливим для Ірану та приватних нафтопереробних заводів у Шаньдуні. Раніше для цього використовували перевантаження з судна на судно біля берегів Малайзії, щоб приховати справжнє походження вантажу.

Однак посилений контроль з боку США та Китаю з початку року порушив цей ланцюг постачання. Торговці почали шукати приватні китайські порти для розвантаження, а також менші танкери, які легше сховати.

Але доставка 2 мільйонів барелів на санкціонованому супертанкері до державного порту - це явне порушення цієї тенденції. Це ризикований крок: якщо влада виявить порушення, вантаж на суму приблизно 120 мільйонів доларів можуть конфіскувати. Крім того, сам порт може потрапити під вторинні санкції США, як це вже сталося в березні з терміналом на півдні Китаю.

Довідка.

Так звані "зомбі-судна", які видають себе за вже списані танкери, використовуються для уникнення санкцій. Подібні методи вже застосовувалися у торгівлі з Венесуелою.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5113
  0,0725
 0,17
EUR
 1
 46,8870
  0,1875
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1159  0,09 0,22 41,6719  0,00 0,00
EUR 46,7000  0,01 0,02 47,4385  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,11 0,25 41,5350  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес