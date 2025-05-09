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Для обходу санкцій: Іран відправив до Китаю «зомбі-супертанкер» із нафтою
23:20 08.05.2025 |
Після посилення тиску з боку Вашингтона та Пекіна Іран почав використовувати так звані "зомбі-судна" для постачання нафти до Китаю, один з яких нещодавно вдало доставив вантаж.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
За даними системи відстеження суден, танкер, що назвався Global, у кінці квітня розвантажив близько 2 мільйонів барелів іранської нафти в порту, який управляється провінційною владою Китаю.
Проте насправді це був супертанкер Gather View, який потрапив під санкції США і використовував фальшиву ідентичність списаного судна, щоб уникнути санкцій і приховати походження вантажу.
Це перший зафіксований випадок, коли так зване "зомбі-судно" увійшло до державного порту в провінції Шаньдун після того, як у січні місцева влада заборонила обслуговування суден під санкціями.
Це демонструє, на які хитрощі йдуть Тегеран та китайські незалежні нафтопереробники, щоб зберегти прибуткову торгівлю.
Продаж нафти до Китаю є життєво важливим для Ірану та приватних нафтопереробних заводів у Шаньдуні. Раніше для цього використовували перевантаження з судна на судно біля берегів Малайзії, щоб приховати справжнє походження вантажу.
Однак посилений контроль з боку США та Китаю з початку року порушив цей ланцюг постачання. Торговці почали шукати приватні китайські порти для розвантаження, а також менші танкери, які легше сховати.
Але доставка 2 мільйонів барелів на санкціонованому супертанкері до державного порту - це явне порушення цієї тенденції. Це ризикований крок: якщо влада виявить порушення, вантаж на суму приблизно 120 мільйонів доларів можуть конфіскувати. Крім того, сам порт може потрапити під вторинні санкції США, як це вже сталося в березні з терміналом на півдні Китаю.
Довідка.
Так звані "зомбі-судна", які видають себе за вже списані танкери, використовуються для уникнення санкцій. Подібні методи вже застосовувалися у торгівлі з Венесуелою.
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