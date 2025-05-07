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Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США
Hyundai Motor Group впроваджує роботів Atlas від Boston Dynamics на своєму флагманському заводі Metaplant America в Джорджії. Це один із заходів автоматизації, в яку компанія інвестує $21 млрд, пише Interesting Engineering.
Atlas - це двоногий робот нового покоління, здатний виконувати завдання, які зазвичай доручаються людям. Hyundai вже використовує чотириногих роботів Spot для інспекцій, а також спеціалізовані машини, які знімають і повертають дверцята авто на конвеєрі.
Поки невідомо скільки саме роботів Atlas буде залучено і які саме функції вони виконуватимуть. Однак компанія вже оголосила про плани закупити десятки тисяч роботів для своїх підприємств по всьому світу.
Hyundai придбала Boston Dynamics у 2021 році в SoftBank, та вважає це придбання ключовим для розвитку мобільної робототехніки у виробництві. Інвестиційна програма охоплює $6 млрд, спрямованих безпосередньо на автоматизацію, інновації та партнерства. Поштовхом до таких змін стали також торгівельні мита, які адміністрація Дональда Трампа запровадила щодо імпортних авто.
Минулого року Hyundai продала 1,9 млн авто у США - на 4% більше, попри загальне падіння світових продажів. Компанія планує випускати до 300 тис. електро- й гібридних авто щороку на новому заводі, а згодом збільшити потужність до 500 тис. одиниць.
Загалом Hyundai очікує вийти на 1,2 млн авто на рік у США, що на 70% більше, ніж у 2024-му. У планах є також розширення виробництва в Алабамі.
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