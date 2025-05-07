Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США

15:59 06.05.2025 |

Новини IT, Транспорт

Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США

 

Hyundai Motor Group впроваджує роботів Atlas від Boston Dynamics на своєму флагманському заводі Metaplant America в Джорджії. Це один із заходів автоматизації, в яку компанія інвестує $21 млрд, пише Interesting Engineering.

Atlas - це двоногий робот нового покоління, здатний виконувати завдання, які зазвичай доручаються людям. Hyundai вже використовує чотириногих роботів Spot для інспекцій, а також спеціалізовані машини, які знімають і повертають дверцята авто на конвеєрі.

Поки невідомо скільки саме роботів Atlas буде залучено і які саме функції вони виконуватимуть. Однак компанія вже оголосила про плани закупити десятки тисяч роботів для своїх підприємств по всьому світу.

Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США

 

Hyundai придбала Boston Dynamics у 2021 році в SoftBank, та вважає це придбання ключовим для розвитку мобільної робототехніки у виробництві. Інвестиційна програма охоплює $6 млрд, спрямованих безпосередньо на автоматизацію, інновації та партнерства. Поштовхом до таких змін стали також торгівельні мита, які адміністрація Дональда Трампа запровадила щодо імпортних авто.

Минулого року Hyundai продала 1,9 млн авто у США - на 4% більше, попри загальне падіння світових продажів. Компанія планує випускати до 300 тис. електро- й гібридних авто щороку на новому заводі, а згодом збільшити потужність до 500 тис. одиниць.

Загалом Hyundai очікує вийти на 1,2 млн авто на рік у США, що на 70% більше, ніж у 2024-му. У планах є також розширення виробництва в Алабамі.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Hyundai
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0967  0,09 0,21 41,7671  0,10 0,23
EUR 46,7479  0,12 0,25 47,5375  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,14 0,34 41,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес