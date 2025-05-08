Каллас анонсувала фінальний крок по «трибуналу для Путіна»

Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас 9 травня у Львові оголосить про виділення Києву ще 1 мільярда євро на оборону, а також про фінальний крок зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це Каллас повідомила у четвер, 8 травня, у Варшаві під час неформальної зустрічі очільників міністерств закордонних справ країн-членів ЄС, передає кореспондентка DW.

"Завтра ми надамо остаточне політичне підтвердження створенню трибуналу щодо воєнних злочинів, злочинів агресії", - заявила вона.

Каллас також уточнила, що "17-й пакет санкцій (щодо РФ. - Ред.) схвалять на наступній раді ЄС із закордонних справ 20 травня". Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро раніше уточнював, що зміст нового пакета Брюссель планував координувати із Вашингтоном.

Раніше DW повідомляла, що проєкт Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України готовий і чекає на політичне схвалення. Його неофіційно називають "трибуналом для Путіна", оскільки у міжнародній юриспруденції відповідальним за злочин агресії вважається найвище керівництво держави. Очікується, що 9 травня міністри закордонних справ країн ЄС відвідають Львів.