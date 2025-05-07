Google випустила оновлений Gemini 2.5 Pro: топові результати у створенні сайтів та відео

Google оновила свою мовну модель Gemini 2.5 Pro та додала нові можливості для розробників. Цю версію планували представити на конференції I/O 2025, але ажіотаж компанія вирішила випустити її раніше.

Оновлення отримало назву Gemini 2.5 Pro (I/O Edition).

Модель тепер краще справляється з редагуванням коду, його переписуванням і створенням складних інструкцій для ІІ-агентів. Вона піднялася на перше місце в рейтингу WebDev Arena, обійшовши попереднього лідера на 147 балів. У тесті LiveCodeBench результат підвищився з 70,4% до 75,6% - це означає, що модель краще генерує якісний код.

Також Google повідомляє про покращене розуміння відео - нова версія отримала 84,8% у тесті VideoMME. Крім цього, ІІ тепер рідше помиляється під час виклику функцій і точніше визначає, коли їх потрібно запускати.

Оновлення вже доступне у застосунку Gemini та через API (Google AI Studio і Vertex AI). Нічого додатково встановлювати не потрібно - стара версія автоматично оновиться до нової (05-06), а ціна не змінилася.

Google також натякнула на нові функції, які покажуть на I/O 2025 - наприклад, персоналізованого та розумнішого асистента на базі Gemini.