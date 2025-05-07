Фінансові новини
- |
- 07.05.25
- |
- 13:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google випустила оновлений Gemini 2.5 Pro: топові результати у створенні сайтів та відео
09:20 07.05.2025 |
Google оновила свою мовну модель Gemini 2.5 Pro та додала нові можливості для розробників. Цю версію планували представити на конференції I/O 2025, але ажіотаж компанія вирішила випустити її раніше.
Оновлення отримало назву Gemini 2.5 Pro (I/O Edition).
Модель тепер краще справляється з редагуванням коду, його переписуванням і створенням складних інструкцій для ІІ-агентів. Вона піднялася на перше місце в рейтингу WebDev Arena, обійшовши попереднього лідера на 147 балів. У тесті LiveCodeBench результат підвищився з 70,4% до 75,6% - це означає, що модель краще генерує якісний код.
Також Google повідомляє про покращене розуміння відео - нова версія отримала 84,8% у тесті VideoMME. Крім цього, ІІ тепер рідше помиляється під час виклику функцій і точніше визначає, коли їх потрібно запускати.
Оновлення вже доступне у застосунку Gemini та через API (Google AI Studio і Vertex AI). Нічого додатково встановлювати не потрібно - стара версія автоматично оновиться до нової (05-06), а ціна не змінилася.
Google також натякнула на нові функції, які покажуть на I/O 2025 - наприклад, персоналізованого та розумнішого асистента на базі Gemini.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США профінансує виробництво української зброї на 764 млн дол
ТОП-НОВИНИ
|Коломойському продовжили запобіжний захід
|У Калузькій області РФ уражений аеродром «Шайковка», у Московській - авіабаза «Кубінка»
|Дрони атакували заводи оборонної промисловості РФ у Саранську і Тулі
|Келлог стверджує, що Україна готова на 30-кілометрову демілітаризовану зону у війні із РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Мін'юст США вимагає від Google продати два ключові рекламні продукти компанії
|Google випустила оновлений Gemini 2.5 Pro: топові результати у створенні сайтів та відео
|Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США
|57% працівників видають роботу ШІ за свою
|Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти
|Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
Бізнес
|OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу
|Популярність Threads стрімко зростає: платформа від Meta налічує 350 мільйонів щомісячних користувачів
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ
|Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
|«Ахіллесова п'ята» термоядерних реакторів — дослідження робить синтез безпечнішим та надійнішим
|Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР