Трамп уже заробив мільйони на своєму тюремному фото

Колишній президент США Дональд Трамп успішно використовує в маркетингових цілях своє фото, зроблене для поліцейської картотеки у в'язниці штату Джорджія в рамках справи про ймовірну спробу змінити хід президентських виборів 2020 року.

Як повідомляє в неділю, 27 серпня, видання Politico, фонду, що збирає пожертви на нову президентську кампанію Трампа, з вечора 24 серпня вже вдалося виручити 7,1 мільйона доларів на просуванні футболок, келихів, наліпок на бампери авто та іншої сувенірної продукції з цим знімком.

За даними офіційного представника Трампа Стівена Чуна, лише за 25 серпня з продажу цих товарів вдалося зібрати пожертви на рекордну суму - 4,18 мільйона доларів.

Підтримка Трампа серед республіканців

На сайті фонду будь-хто охочий пожертвувати щонайменше 47 доларів на передвиборну кампанію Трампа, за підсумками якої він міг би стати 47-м президентом США, отримує у подарунок футболку з його тюремним фото (магшотом) і підписом "Ніколи не здавайся!", що став гаслом нинішньої кампанії республіканця.

Той самий магшот Трампа

За результатами одного з недавніх опитувань, близько 62 відсотків прихильників Республіканської партії США підтримують ідею висування Трампа кандидатом у президенти від республіканців. А під час теледебатів у середині серпня шість з восьми претендентів на роль республіканського кандидата на майбутніх виборах президента США сказали, що готові підтримати Трампа в разі винесення йому обвинувального вироку.

На тюремному фото Трампа заробляють і його опоненти

Напередодні агентство Reuters повідомило, що комітет Трампа "Врятуйте Америку" продає футболки "Ніколи не здавайся!" за 34 долари, кружки - за 25 і підставки для напоїв - за 15, а син експрезидента Дональд Трамп-молодший продає футболки та плакати з тюремним фото батька за 20-30 доларів.

Водночас сувенірну продукцію зі знімком продають та купують також і опоненти Трампа. Наприклад, група Lincoln Project продає за 55 доларів набір з шести чарок з написом FAFO (Fuck Around and Find Out - популярний вигук антитрампістів, що цензурними словами означає "Дограєшся" або "Тільки спробуй і дізнаєшся (якою буде відповідь). - Ред.).

Товари з магшотом Трампа також почали з'являтися у незалежних крамницях Лос-Анджелеса та на сайті виробів ручної роботи Etsy.

Звідки взялось хітове тюремне фото Трампа

24 серпня Трамп прибув до в'язниці в Джорджії, щоб здатися владі та відбути формальну процедуру арешту в справі про втручання у вибори. Йому закидають спробу змінити незаконним шляхом результат президентських виборів-2020 в цьому штаті.

Трампа тимчасово заарештували й запроторили в тюрму. Там і зробили це тепер уже культове фото. Процедура арешту, як і передбачалося, була швидкою, оскільки раніше представники експрезидента домовились про його звільнення під заставу в 200 тисяч доларів. Приблизно за 20 хвилин Трамп вийшов з в'язниці та попрямував до аеропорту Атланти.