Санкції США серйозно порушать експорт російської нафти Індії та Китаю – Reuters

Нові американські санкції "серйозно порушать" експорт російської нафти для основних її покупців - Індії та Китаю. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на свої джерела у російській нафтоторгівлі та індійському перероблюванні.

"Індія та Китай зараз намагаються знайти альтернативи", - заявив Анас Алхаджі, керуючий партнер у консалтинговій фірмі Energy Outlook Advisors.

Аналітик фінансової компанії UBS Джованні Стауново заявив, що ці санкції скоротять об'єми експорту російської нафти та зроблять її дорожчою.

На його думку, своєчасність санкцій (усього за декілька днів до інавгурації Дональда Трампа) робить вірогідним те, що майбутній президент США збереже ці обмеження та використає їх як інструмент для перемовин задля мирного договору у російсько-українській війні.

Напередодні в адміністрації Джо Байдена заперечили таку версію. Радник Білого дому Джон Кірбі стверджував, що сторони не готові до таких переговорів.

Аналітик брокерської компанії StoneX Алекс Хоудс зазначив, що ціни на нафту також підвищилися через сильний холод у США, а у Європі зріс попит на топковий мазут.

"У нас є кілька клієнтів у гавані Нью-Йорка, які спостерігають різке зростання попиту на топковий мазут. Ми також бачили тендер на інші види палива для опалення", - розповів Хоудс.

Аналітики JPMorgan очікують на значне зростання світового попиту на нафту, порівняно з 2024-м, на 1,6 млн барелів на день у першому кварталі поточного року, головним чином підвищення потреби у топковому мазуті, гасі та зрідженому газі.

У п'ятницю 10 січня ціни на нафту зросли майже на 3% до найвищого рівня за три місяці, оскільки трейдери готувалися до перебоїв у постачаннях унаслідок найбільшого американського пакета санкцій, спрямованого на доходи від російських нафти та газу.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зупинилися на рівні $79,76 за барель, зрісши на $2,84, або 3,7%, після того, як вперше з 7 жовтня перевищили $80 за барель. Тим часом ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на $2,65, або 3,6%, до $76,57 за барель, що також є тримісячним максимумом.

Загалом обидва контракти на своєму сесійному максимумі зросли на понад 4% після того, як трейдери у Європі та Азії розповсюджували неперевірений документ з детальним описом санкцій.