Пісторіус: Ніякої блокади нового пакета допомоги Києву немає

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) спростував повідомлення про те, що канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму три мільярди євро. "Ніякої блокади немає", - заявив він в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, яке буде опубліковано в понеділок, 13 січня. При цьому, за словами міністра, внутрішнє узгодження пакета в уряді Німеччини ще не завершено.

Пісторіус зазначив, що його відомство підготувало новий пакет допомоги, тепер же має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву.

ЗМІ: Нову допомогу Україні блокує Шольц

Раніше тижневик Der Spiegel повідомив, що канцлер Шольц виступає проти виділення Києву додаткової допомоги на три мільярди євро, надання якої підтримують Пісторіус і міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). В уряді Німеччини в п'ятницю, 10 січня, не підтвердили інформацію, оприлюднену Der Spiegel, але й не спростували її.

Анналена Бербок застерегла 12 січня від значного скорочення фінансової підтримки ФРН поставок озброєнь в Україну. Вона зауважила, що торік уряд ФРН виділив на підтримку України майже сім мільярдів євро. За словами міністерки, якщо тепер Німеччина надаватиме лише половину минулорічної суми або трохи більше, то це означатиме скорочення здатності України оборонятися.

Попередній державний бюджет на 2025 рік передбачає надання Україні військової допомоги приблизно на чотири мільярди євро.