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Блінкен: У Байдена готують міцні позиції щодо України для майбутньої адміністрації Трампа
08:46 13.01.2025 |
Чинне керівництво США на чолі з президентом Джо Байденом докладає зусиль, аби забезпечити найсильніші позиції в зовнішній політиці для наступної адміністрації республіканця Дональда Трампа, в тому числі щодо України.
Про це заявив для CBS News державний секретар США Ентоні Блінкен, транскрипт інтерв'ю виклали у Держдепі США, передає "Європейська правда".
Ведуча сказала, що критики побоюються можливого завершення російської війни при Трампі не на користь України. На це Блінкен відповів, що наразі немає сенсу "спекулювати на цьому питанні".
"Що має сенс - це переконатися, що ми дамо наступній адміністрації, майбутній адміністрації Трампа, якомога сильнішу позиції для того, щоб вона могла реалізовувати політику по всьому світу незалежно від того, чи це Україна, чи щось інше", - акцентував він.
Нагадаємо, кілька днів тому обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже працює над організацією зустрічі з Путіним. У Кремлі, коментуючи цю заяву, зазначили, що російський правитель "відкритий до контактів".
Тим часом в МЗС України повідомили, що Київ очікує зустрічі президента України Володимира Зеленського і обраного президента США Дональда Трампа невдовзі після його інавгурації 20 січня.
А номінований Трампом радник із національної безпеки Майк Волц 12 січня підтвердив, що команда обраного президента працює над підготовкою його майбутньої зустрічі з правителем Росії і для цього "у наступні місяці" буде встановлювати зв'язок з російською стороною.
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