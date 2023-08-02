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Адміністрація Байдена протестує проти «дивного» зниження рейтингу Fitch, посилаючись на проблеми доби Трампа
08:47 02.08.2023 |
У вівторок представники адміністрації Байдена поскаржилися на зниження рейтинговим агентством Fitch вищого кредитного рейтингу уряду США, заявивши, що група використовувала хибну методологію та проігнорувала стійку економіку.
Очолювала звинувачення міністр фінансів США Джанет Йеллен, яка виступила із заявою, в якій заявила, що «категорично не погоджується з рішенням Fitch Ratings» за кілька хвилин після того, як Fitch оголосило про зниження рейтингу довгострокового боргу США з AAA до AA+.
У звіті Fitch йдеться про «неухильне погіршення стандартів управління за останні 20 років» і говориться, що «постійні політичні розбіжності щодо ліміту боргу та ухвалені в останню хвилину рішення підірвали довіру до фіскального управління».
Цей крок було зроблено через два місяці після запеклої міжпартійної боротьби за стелю федерального боргу, яка зрештою була підвищена. Це перегукується зі зниженням рейтингу США у 2011 році конкуруючим рейтинговим агентством Standard and Poor's через кілька днів після того, як аналогічна боротьба за стелю боргу також загрожувала дефолтом США.
Представники адміністрації Байдена повідомили журналістам, що проблеми з управлінням, на які посилається Fitch, виникли за правління тодішнього президента Дональда Трампа, попередника Джо Байдена. Проте, за їхніми словами, у ті роки агентство зберігало рейтинг на рівні ААА.
"Це дивне і необґрунтоване рішення для Fitch зараз", - заявив високопосадовець адміністрації Байдена, додавши, що, за оцінками Fitch, управління в США покращилося під час президентства Байдена.
"Це просто суперечить здоровому глузду, щоб прийняти це зниження внаслідок того, що насправді було безладом, викликаним останньою адміністрацією та безрозсудними діями республіканців у Конгресі", - сказав чиновник.
Чиновник додав, що було б дивно побачити значне збільшення вартості федеральних позик у результаті зниження рейтингу, заснованого на поки що обмеженій реакції ринку, і зниження ставок після зниження рейтингу в 2011 році.
Цей крок викликав подив з боку економістів та аналітиків, які поставили під сумнів терміни та заявили, що це, ймовірно, вплине на ринки казначейських боргових зобов'язань.
Представник передвиборчої кампанії Байдена Кевін Муньос та прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр звинуватили Трампа та республіканців у Конгресі у зниженні рейтингу.
"Це зниження рейтингу Трампа є прямим результатом надзвичайної республіканської програми MAGA, яка визначається хаосом, черствістю і нерозсудливістю, які американці продовжують відкидати", - сказав Муньос, зазначивши, що Трамп закликав республіканців у Конгресі "допустити дефолт" по стелі боргу цього року. рік.
Йєллен сказала, що рішення, яке передбачає рецесію у США цього року, ігнорує стійкість економіки.
"Сьогодні рівень безробіття близький до історичного мінімуму, інфляція значно знизилася з літа минулого року, а звіт про ВВП минулого тижня показує, що економіка США продовжує зростати", - сказала Єллен.
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