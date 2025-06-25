ШІ-навчання без дозволу авторів: суддя прийняв рішення на користь Anthropic

Федеральний суддя Вільям Алсап із Північного округу Каліфорнії постановив, що практика компанії Anthropic щодо навчання моделей штучного інтелекту на придбаних копіях книг без дозволу авторів є законною.

Як пише TechCrunch, це рішення стало значною перемогою для Anthropic у справі про порушення авторських прав, а також ударом для авторів, митців і видавців, які подали десятки позовів проти OpenAI, Meta, Midjourney, Google та інших.

Зазначається, що ці судові позови часто залежать від того, як суддя інтерпретує доктрину добросовісного використання - витримку із закону про авторське право, яка не оновлювалася з 1976 року - з часів, коли ще не було інтернету, не говорячи вже про концепцію навчання генеративного штучного інтелекту.

При прийнятті рішень щодо добросовісного використання враховуються цілі використання твору - пародія та освіта тут можуть бути прийнятними.

У цій конкретній справі Bartz проти Anthropic група авторів-позивачів поставила під сумнів спосіб, у який Anthropic отримала та зберігала їхні твори. Згідно з позовом, Anthropic прагнула створити "центральну бібліотеку" з "усіх книг світу" для "вічного зберігання". Але мільйони цих книг, захищених авторським правом, були безкоштовно завантажені з піратських сайтів, що однозначно є незаконним.

Хоча суддя визнав, що навчання Anthropic за цими матеріалами було добросовісним, суд проведе розгляд справи щодо характеру цієї так званої "центральної бібліотеки".

"Ми проведемо суд щодо піратських копій, використаних для створення центральної бібліотеки Anthropic, та спричинених збитків. Те, що Anthropic пізніше придбала копію книги, яку раніше вкрала з інтернету, не звільняє її від відповідальності за крадіжку, але це може вплинути на розмір збитків", - написав суддя у рішенні.

Нагадаємо, нещодавно Anthropic запустила новий розділ на своєму сайті під назвою Claude Explains - це блог, тексти для якого здебільшого створює мовна модель Claude. На сторінці публікуються матеріали, що стосуються використання ШІ в різних сферах - від аналізу коду до написання бізнес-стратегій.