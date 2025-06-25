Франція звинуватила Tesla в оманливому маркетингу і пригрозила штрафом 50 000 євро на день

Французька влада вимагає від Tesla припинити рекламувати свої автомобілі як повністю безпілотні і погрожує американському автовиробникові штрафами в розмірі 50 000 євро на день, якщо він продовжить застосовувати такі "оманливі маркетингові практики". Про це пише Politico.

Розпорядження французького наглядового органу з питань захисту прав споживачів, оприлюднене 24 червня, стало результатом розслідування, проведеного у 2023 та 2024 роках після численних скарг.

Було встановлено, що Tesla порушила французьке законодавство у кількох випадках, коли несвоєчасно виконувала замовлення або не надавала квитанції про оплату готівкою.

Компанія Ілона Маска має чотири місяці, щоб виконати вимоги, перш ніж штрафи набудуть чинності.

Це не перший випадок, коли Tesla стикається з юридичною перевіркою автономних можливостей своїх автомобілів, зазначає видання.

У 2020 році німецький антимонопольний орган подав на Tesla до суду через її маркетингові заяви, стверджуючи, що компанія обіцяє в рекламі більше, ніж може надати. Однак автовиробник успішно подав апеляцію і досі рекламує свої автомобілі як безпілотні в Німеччині.

У Сполучених Штатах компанія зіткнулася з численними позовами про заподіяння смерті через аварії, пов'язані з функцією автопілота, яка дозволяє автомобілю самостійно керувати, гальмувати і прискорюватися.

"Колись бажаний бренд, Tesla зараз стикається з численними перешкодами у Франції через політику Маска", - йдеться в публікації.

Десять власників колективно судяться з автовиробником через роль Маска в Білому домі та подальше зниження вартості автомобілів. Вони також стверджують, що політика Маска зробила їхні автомобілі мішенями для актів вандалізму.

Рівень продажу Tesla впав на 67% у травні у Франції проти того ж місяця 2024 року.