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АНАЛІТИКА

ЄС і США розраховують укласти торговельну угоду до нинішнього кінцевого терміну переговорів 9 липня - ЗМІ

 

У ЄС і США вважають, що їм вдасться домогтися торговельної угоди в тій чи іншій формі до 9 липня, коли минає термін, відведений Вашингтоном на відповідні переговори, передає в п'ятницю Bloomberg з посиланням на джерела.

"За словами осіб, знайомих із питанням, у четвер на саміті Євросоюзу голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила за зачиненими дверима лідерам ЄС, що вона переконана в можливості укласти угоду до дедлайну й уникнути ескалації, яка загрожує економічними втратами", - інформує агентство.

Вона додала, що цього тижня США поділилися новими пропозиціями щодо угоди.

Джерела пояснили, що під час супутніх дискусій у ЄС у тоні обговорень намітилися зміни: багато лідерів у союзі висловили готовність прийняти деяку незбалансованість угоди зі США, щоб уникнути подальшого наростання конфліктності.

У ЄК цю інформацію не прокоментували.

Напередодні Bloomberg з посиланням на джерело також передавало, що кілька країн ЄС переконують ЄК у необхідності якнайшвидше домогтися торговельної угоди зі США, навіть якщо багато американських митних тарифів щодо товарів Євросоюзу збережуться. Однак не уточнювалося, про які країни йдеться.

Наразі кінцевий термін переговорів США і ЄС - 9 липня, коли американські тарифи на весь експорт ЄС мають зрости до 50%.

Співрозмовники агентства раніше розповідали, що багато американських мит залишаться чинними, навіть у разі укладення угоди США та ЄС.

Паралельно з переговорами Брюссель готує контрзаходи на випадок, якщо консультації закінчаться невдало. Зокрема, ЄС уже схвалив мита на товари США на суму EUR21 млрд, які можуть набути чинності швидко: вони стосуватимуться соєвих бобів зі штату Луїзіана й іншої сільгосппродукції, м'яса свійської птиці, мотоциклів, а також спрямовані проти важливих у політичному плані американських штатів. Крім того, ЄС підготував список товарів на суму EUR95 млрд, які теж можуть опинитися під митами.

Спочатку для країн ЄС розмір дзеркальних мит з боку США становив 20%. Але президент США Дональд Трамп повідомив 9 квітня, що прийняв рішення призупинити на 90 днів реалізацію рішення про збільшення митних тарифів на імпорт щодо більш ніж 75 країн, які попросили про діалог із цього питання. Передбачається, що в цей період ці країни платитимуть мита в мінімальному розмірі - 10%.

23 травня Трамп рекомендував запровадити мита на імпорт товарів з Європейського Союзу в розмірі 50% з 1 червня. Однак 26 травня стало відомо, що під час розмови з фон дер Ляєн він погодився надати ЄС відстрочку до 9 липня для досягнення угоди щодо мит.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, США
 

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