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АНАЛІТИКА

Військовий і блогер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національно пам'яті

23:14 27.06.2025 |

Політика, Україна

 

Кабінет міністрів призначив історика та офіцера Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам'яті, повідомило 27 червня міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Олександр Алфьоров - український історик, відеоблогер, на YouTube-канал якого підписані майже пів мільйона людей, теле- і радіоведучий, громадський та військовий діяч.

З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАНУ. Є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початку повномасштабного вторгнення Алфьоров став офіцером підрозділу Сил спеціальних операцій «Азов-Київ». З вересня 2022 року - офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

13 грудня 2024 року уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам'яті.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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