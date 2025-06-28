Фінансові новини
- |
- 28.06.25
- |
- 00:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Військовий і блогер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національно пам'яті
Кабінет міністрів призначив історика та офіцера Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам'яті, повідомило 27 червня міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Олександр Алфьоров - український історик, відеоблогер, на YouTube-канал якого підписані майже пів мільйона людей, теле- і радіоведучий, громадський та військовий діяч.
З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАНУ. Є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.
З початку повномасштабного вторгнення Алфьоров став офіцером підрозділу Сил спеціальних операцій «Азов-Київ». З вересня 2022 року - офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.
13 грудня 2024 року уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам'яті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд обрав віцепрем'єру Чернишову заставу в понад 120 млн гривень, але не відсторонив від посади
|Військовий і блогер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національно пам'яті
|СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили
|Мама очільниці Мін’юсту Стефанішиної купила квартиру в Києві майже вчетверо дешевше, ніж на ринку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Прокурори просять суд відсторонити віцепремʼєра Чернишова від посади
|Єврокомісія: Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС
|ЄС буде продовжувати надавати Україні довгострокову фінпідтримку – висновки Європейської ради
|ЗМІ: лідери ЄС погодили продовження всіх санкцій проти РФ, але не новий, 18-й пакет
|Всі лідери ЄС, крім Орбана, виступили за переговори з Україною та звернулися до ЄК
|Нідерланди та Бельгія передали Україні два мінних тральщики
Бізнес
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA
|Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності
|Керамічні акумулятори, що працюють на 50% довше та не займаються, готують до масового виробництва
|Франція звинуватила Tesla в оманливому маркетингу і пригрозила штрафом 50 000 євро на день
|ШІ-навчання без дозволу авторів: суддя прийняв рішення на користь Anthropic