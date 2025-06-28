Військовий і блогер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національно пам'яті

Кабінет міністрів призначив історика та офіцера Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам'яті, повідомило 27 червня міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Олександр Алфьоров - український історик, відеоблогер, на YouTube-канал якого підписані майже пів мільйона людей, теле- і радіоведучий, громадський та військовий діяч.

З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАНУ. Є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початку повномасштабного вторгнення Алфьоров став офіцером підрозділу Сил спеціальних операцій «Азов-Київ». З вересня 2022 року - офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

13 грудня 2024 року уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам'яті.