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АНАЛІТИКА

Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA

13:46 25.06.2025 |

Новини IT

Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA

 

NVIDIA анонсувала RTX 5050 для настільних ПК, разом із мобільним варіантом відеокарти. Як передбачали песимістичні прогнози, вона отримала пам'ять GDDR6.

NVIDIA порівнює нову RTX 5050 з RTX 3050 - нагадаємо, десктопної RTX 4050 не існує. З такого погляду її можна назвати справді радикальним оновленням. RTX 5050 пропонує 2560 ядер CUDA та 8 ГБ пам'яті GDDR6, що робить її єдиною картою в сімействі Blackwell, яка використовує попередній стандарт пам'яті. Чип відеокарти отримав базову частоту 2,31 ГГц та підвищену частоту 2,57 ГГц.

Це найдешевша десктопна відеокарта, яка підтримує всі технології архітектури Blackwell, включно з DLSS 4 та новою генерацією кадрів. Вона теж оснащена кодеком NVENC. Відеокарта постачатиметься з чотирма роз'ємами для підключення дисплеїв - більше, ніж у Radeon RX 9060 XT.

Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA

 

NVIDIA RTX 5050 отримала TDP 130 Вт та 8-контактний роз'єм живлення. Ймовірно, до неї легко буде пристосувати системи охолодження, розроблені для RTX 5060. Деякі виробники вже представили власні варіанти відеокарт. Лінійка RTX 5050 переважно складається з двох та одновентиляторних варіантів. Також є моделі з заводським розгоном понад 2,6 ГГц.

NVIDIA не підтвердила точну дату випуску RTX 5050 (чутки вказують 1 липня). Рекомендована ціна відеокарти становить $249.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: NVIDIA
 

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