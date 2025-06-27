Мама очільниці Мін’юсту Стефанішиної купила квартиру в Києві майже вчетверо дешевше, ніж на ринку

У жовтні 2022-го мама пані міністерки юстиції Ольги Стефанішиної Надія Кравець купила трикімнатну квартиру в ЖК «Львівська площа» в Києві. Площа квартири - близько 100 м².

Про це йдеться в розслідуванні hromadske «Мама, хата, кримінал».

Офіційно Кравець купила квартиру за 3 042 692 гривні - близько 83 205 доларів на момент купівлі. Тоді як мінімальна ціна від забудовника на трикімнатні квартири в цьому ЖК у жовтні 2022 року стартувала від 12 000 000 гривень, або 300 110 доларів.

Рієлтор Олексій Глуничик підтвердив, що Кравець придбала квартиру за «нереалістичною» ціною.

«Не могло бути. Від 2000 доларів за квадрат на Кудрявській продавалося щонайменше», - сказав він hromadske.

Ціни на квартири в ЖК «Львівська площа» станом на жовтень 2022 року. Скриншот з розслідування hromadske

Інформація про купівлю Надією Кравець квартири в ЖК «Львівська площа». Скриншот з розслідування hromadske

У декларації Стефанішиної немає маминої квартири. Хоча посадовиця задекларувала іншу квартиру матері в Києві площею 74 м². Щоправда, згідно з Реєстром прав на нерухоме майно, квартири з такою площею, купленої у 2008 році, у Надії Кравець не було й немає.

А втім, реєстр нерухомості в Україні повноцінно запрацював на початку минулого десятиліття, тож деяких старих об'єктів там справді може й не бути.

З розмови з Надією Кравець hromadske зрозуміло, що її донька користується її квартирою, але якою саме - невідомо.