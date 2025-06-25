Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності

NVIDIA представила мобільну RTX 5050. Всупереч побоюванням та чуткам, відеокарта все ж отримала пам'ять GDDR7, а не GDDR6.

GeForce RTX 5050 для ноутбуків базується на чипі GB207 з 2560 ядрами CUDA. Порівняно з мобільною RTX 5060 (3328 ядер) це на 30% менше. Також обидві відеокарти матимуть однаковий TGP 115 Вт (100 Вт плюс 15 Вт динамічного підсилення). Отже, фактично карти відрізняються лише процесором.

У Time Spy RTX 5050 набирає 10269 балів, що приблизно на 9% вище, ніж у RTX 4050, але на 18% менше, ніж результат RTX 5060. У Firestrike Extreme карта на 19% повільніша за RTX 5060 та на 18% повільніший - у Port Royal. Однак у цьому тесті вона виграє 27% у RTX 4050.

Важливим фактором під час вибору ноутбука стає максимально підтримувана TGP. Варіанти RTX 5050 з високим TGP можуть перетинатися за продуктивністю з енергоощадливими RTX 5060 Max-Q. Очікується що ноутбуки працюватимуть на рівні попередників, оснащених RTX 4060, і на відміну від них, повноцінно підтримуватимуть DLSS4.

Наразі запуск відбувся в Китаї, офіційний старт на світовому ринку очікується о 6:00 за тихоокеанським часом (16:00 за Києвом). Місцеві виробники опублікували характеристики відеокарт та ноутбуків раніше зняття глобального ембарго. Ноутбуки коштують близько $900. Десктопний варіант NVIDIA RTX 5050 очікується 1 липня.