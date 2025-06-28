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АНАЛІТИКА

Путін заявив про готовність РФ до обговорення з Україною меморандумів у Стамбулі

 

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна готова до третього раунду переговорів із Україною в Стамбулі. Про це російський лідер сказав журналістам 27 червня після засідання Вищої євразійської економічної ради.

За словами Путіна, предметом переговорів із Києвом має бути обговорення меморандумів двох країн. Він також сказав, що протилежний зміст меморандумів РФ та України був очікуваним.

«Щодо меморандумів, то, як і очікувалося, нічого несподіваного не сталося. Я вам нічого несподіваного і не скажу. Це два абсолютно протилежні меморандуми... А в тому, що вони були прямо протилежними, мені здається, дивовижного теж нічого немає», - відзначив лідер РФ.

Він додав, що він не хотів би деталізувати цю тему, «бо вважає недоцільним і навіть шкідливим» заздалегідь говорити про переговори.

Росія відкидає пропозицію про перемир'я щонайменше на місяць, раніше висловлену українською та американською сторонами. Два раунди переговорів у Стамбулі відбулися на тлі продовження бойових дій, головними результатами обговорень були обміни військовополоненими та тілами загиблих.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

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