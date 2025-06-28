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СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили
23:00 27.06.2025 |
У ніч проти 27 червня українські військові завдали удару по російському аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області рф. Уразити вдалося чотири літаки Су-34.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ та Службі безпеки України.
Так, два з уражених літаків знищено, а ще два - зазнали пошкоджень. Операцію провели спільно з військовими Сил спеціальних операцій - там теж підтвердили операцію, зазначивши, однак, що знищити вдалося всі чотири літаки.
По аеродрому вдарили за допомогою далекобійних дронів - у результаті там розпочалася пожежа технічно-експлуатаційної частини летовища. Саме там проходить обслуговування та ремонт бойових літаків.
У Генштабі розповіли, що Су-34 є основними літаками російської тактичної авіації. У повітряно-космічних силах рф їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники й використовують для скидання керованих авіабомб, зокрема з модулями планерування та корекції.
За останніми оцінками станом на 27 червня, під час повномасштабної війни проти України росіяни вже втратили 416 своїх літаків.
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