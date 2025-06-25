Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні

З 25 червня 2025 року компанія Алло відкриває передзамовлення на чотири комплектації електромобіля Xiaomi SU7. Власні поставки електрокарів стали першим кроком ритейлера у новому напрямі автобізнесу. Раніше Алло вже імпортувала електросамокати, скутери та гаджети Xiaomi.

Xiaomi SU7 - це лінійка електроседанів із сучасним оснащенням і широкими можливостями персоналізації. Покупці можуть обрати один із дев'яти кольорів кузова та п'яти варіантів інтер'єру. Моделі комплектуються 3K-дисплеєм на 16,1 дюйма, панорамним дахом, системами допомоги водієві, проєкційним екраном та салоном зі шкіри Nappa.

На українському ринку представлені чотири версії:

* Xiaomi SU7: батарея на 73,6 кВт·год, запас ходу - до 700 км.

* Xiaomi SU7 Pro: акумулятор на 94,3 кВт·год, до 830 км запасу ходу.

* Xiaomi SU7 Max: повний привід, батарея на 101 кВт·год, розгін до 100 км/год за менше ніж 3 с.

* Xiaomi SU7 Ultra: три електромотори на 1548 к.с., розгін до 100 км/год за 1,98 с.

Ціни на електрокар стартують від 1 381 999 гривень залежно від конфігурації. На авто надається гарантія - 2 роки або 50 000 км.

SU7 - це перший серійний автомобіль Xiaomi, який конкурує з Tesla Model 3. Компанія робить ставку на глибоку інтеграцію автомобіля в екосистему: авто підтримує Android-подібний інтерфейс Xiaomi HyperOS Auto, може працювати зі смартфонами Xiaomi, і має можливість дистанційного керування функціями.

Алло зазначає, що на додачу до власних поставок, на платформі allo.ua вже доступні понад 400 електромобілів інших брендів, зокрема китайських, що стають дедалі популярнішими серед українських покупців.