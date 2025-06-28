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Путін анонсував зниження витрат на війну після скарг на проблеми в економіці
23:09 27.06.2025 |
Президент Росії Владімір Путін заявив, що російська влада планує скорочення витрат на оборону, частка яких у бюджеті РФ уже досягла рекордних значень із часів СРСР.
Про це пише The Moscow Times.
Путін сказав, що поточні витрати скарбниці РФ за оборонними статтями становлять 13,5 трлн руб. із сукупного показника ВВП в 223 трлн руб. (6,3% від ВВП), і додав, що це багато.
"Ми плануємо скорочення видатків на оборону. У нас наступного року, і через рік і так далі, на найближчу трирічку, ми плануємо - поки немає остаточної домовленості між Міноборони, Мінфіном та Міністерством економрозвитку - але загалом усі думають у цьому напрямі", - повідомив Путін.
Він також наголосив, що за нарощування військових витрат країна "заплатила інфляцією", з якою російський уряд продовжує боротися.
Путін зазначив, що цього року темпи зростання ВВП Росії знизяться порівняно з попередніми роками, коли, як він сам стверджував, економіка зростала більш як на 4% щорічно. Уповільнення зростання - це цілеспрямована робота, яка потрібна в рамках боротьби з інфляцією, додав Путін.
Також він сказав, що Росія прагне "завершення війни в Україні з потрібним країні результатом" і оборонні витрати спрямовані саме на це, а не на агресію проти Європи. Путін мав на увазі узгодження членами НАТО зобов'язання довести щорічні витрати на оборону з 2% до 5% ВВП до 2035 року.
Раніше в ході міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі низка високопосадовців та керівників великих компаній заявили про серйозні проблеми в російській економіці.
Як повідомлялося, у Росії настрої бізнесу обвалилися до мінімуму з 2022 року.
Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.
Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.
До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим - економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.
Наприкінці червня Путін затвердив різке скорочення видатків на економіку після обвалу нафтогазових доходів.
Як повідомлялося, експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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