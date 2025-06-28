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Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею КСУ
23:32 27.06.2025 |
Олександр Водянніков став новим суддею Конституційного суду України. Президент України Володимир Зеленський затвердив його призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави української держави №438/2025.
"Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного суду України", - сказано в документі.
Важливість рішення
Варто зауважити, що з 27 січня 2025 року в Конституційному суді був відсутній необхідний кворум для ухвалення рішень. Того дня повноваження одразу трьох суддів КСУ завершилися після закінчення встановленого строку (9 років).
Таким чином, у суді залишилося всього 11 суддів, а для кворуму необхідно щонайменше 12 із 18.
Із семи суддів, яких бракує, трьох може призначити президент, ще двох - Верховна Рада, і двох - з'їзд суддів України.
Олександр Водянніков
Олександр Водянніков - український юрист і експерт у галузі конституційного права. До цього Водянніков працював у проєкті ОБСЄ в Україні, зокрема обіймав посаду національного юридичного радника.
Він брав активну участь у розробці законопроєктів щодо реформування Конституційного суду та судової системи загалом, готував правові висновки для парламентських комітетів з питань європейської інтеграції.
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