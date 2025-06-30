Суд обрав віцепрем'єру Чернишову заставу в понад 120 млн гривень, але не відсторонив від посади

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у корупційній справі віцепрем'єра-міністра національного єднання Олексія Чернишова - застава у розмірі 120 млн гривень.

Він має внести цю суму протягом 5 днів. Суд відмовився відстороняти Чернишова від посади, як просили прокурори.

Це вперше в історії України Вищий антикорупційний суд ухвалює подібне рішення стосовно діючого віцепрем'єр-міністра, а він не залишає посаду попри такі серйозні підозри.

Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура просили суд застосувати до міністра запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень.

Вони також просили відсторонити чинного віцепрем'єр-міністра України від посади.

Зі свого боку прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Буйленко в коментарі журналістам повідомив, що Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання про відсторонення Чернишова від посади на окремому засіданні.

"Мене ще не інформували, чи призначено до розгляду і чи визначено склад суду", - сказав він, передає УП.

Крім цього, суд на прохання САП поклав на Чернишова обов'язок вчасно з'являтися до детектива, прокурора і в суд, повідомляти про переїзд в інше місце проживання та роботи, не їхати з країни без дозволу суду та не спілкуватись з підозрюваними та свідками.

Здавати закордонний паспорт, як просила прокуратура, не треба.

Сам Чернишов на суді своєрідно заявив про невизнання винуватості.

"Щиро не розумію, в чому суть звинувачень проти мене", - сказав він у залі суду.

Детективи НАБУ оголосили підозру міністру 23 червня.

Напередодні, після відрядження за кордоном, він повернувся в Україну на фоні чуток, що переховується від слідства.

Дійшло до того, що коментувати європейське турне міністра довелось прем'єру та президенту. Всі вони запевняли, що він був у відрядженні до 22 червня і потім має повернутись.

Зрештою, Чернишов повернувся в Україну, де на нього чекала підозра.

Перше засідання суду призначили на 25 червня, проте Чернишов попросив перенести розгляд, бо вам іти на засідання уряду.

У чому підозрюють Чернишова

За даними НАБУ, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання державної земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу.

До реалізації схеми нібито залучили Чернишова, який тоді був міністром розвитку громад та територій України, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства.

Міністр, за даними НАБУ, створив умови для передачі земельної ділянки в управління держпідприємству, яка зрештою опинилась у "потрібної" будівельної компанії.

НАБУ вказує, що забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки.

Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп'ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

Саме на таку суму держава нібито недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів.

Як вважає НАБУ, за успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах.

З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр нібито отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

Неправомірну вигоду, за даними слідства, чиновники отримували від забудовника Сергія Копистири, власника групи компаній "KSM Group".

20-го червня суд вирішив помістити Копистиру під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

За інформацією журналістів "Української правди", минулого року у Чернишова мали відбутись обшуки, але НАБУ і САП їх не провели - навіть попри наявність відповідної ухвали суду.

Розслідувачі вважають - те, що Чернишов згодом, попри всі ризики, таки став віцепрем'єром, "свідчить про взаємини президента Володимира Зеленського та Олексія Чернишова".

17 червня в Україні змінився генеральний прокурор. Ним став Руслан Кравченко. І, як вважають, справа Чернишова стане для нього випробувальним тестом.

Що відомо про Олексія Чернишова

Посаду в міністерстві Олексій Чернишов займає з грудня 2024 року.

До цього він два роки він працював керівником "Нафтогазу" - з листопада 2022 року. А перед тим - міністром розвитку громад і територій, саме на цю каденцію припадають події, які розслідує НАБУ.

На посаді міністра розвитку громад і територій 45-річний Олексій Чернишов перебував з березня 2020 року. До цього він був очільником Київської обласної адміністрації.

До політики він працював у приватному бізнесі, а також концерні "АВЕК", засновником якого є впливовий харківський бізнесмен та політик Олександр Фельдман.

У своїй кар'єрі Чернишов багато займався інвестиційним бізнесом. У 2012 році він заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, діяльність якої була сфокусована на розвитку масштабних проєктів комерційної нерухомості.

А з 2017 по 2019 рік був головою наглядової ради українського клубу нерухомості URE Club.

У 2019 році він вперше пішов на державну службу - очолив Київську ОДА.

Тоді деякий час ЗМІ навіть називали його основним претендентом на посаду голови Київської міської адміністрації, яку за сумісництвом обіймає мер столиці Віталій Кличко.

Останні роки також ходили чутки, що він був претендентом на посаду прем'єр-міністра.