Верховний суд США обмежив права суддів заважати рішенням Трампа

Верховний суд США ухвалив рішення, яке обмежує можливість суддів нижчих інстанцій призупиняти дію президентських указів.

Президент Трамп назвав судове рішення своєю "гігантською перемогою", а генпрокурорка країни Пем Бонді заявила, що це має нарешті припинити "нескінченний шквал" судових заборон, які нібито спрямовані проти програми президента.

Гучна справа почалася із підписання Трампом наказу, який позбавляє права на громадянство більшість дітей іноземців, які народилися в США.

Це право гарантує 14-та поправка до Конституції країни, і більш ніж 100 років її трактували так, що право на американське громадянство має абсолютно будь-яка дитина, яка народилася на американській території.

Втім, адміністрація Трампа вирішила, що право на громадянство за місцем народження не поширюється на дітей іноземців, які перебувають у США незаконно. Чи навіть на тих, хто живе в країні законно, але на тимчасових підставах. Наприклад, якщо вони мають студентську чи туристичну візу.

У відповідь більшість федеральних судів штатів негайно оскаржили нове трактування Конституції, призупинивши дію наказу по всій країні.

Тоді адміністрація попросила Верховний суд терміново розглянути питання про те, чи можуть судді нижчих інстанцій взагалі виносити рішення, які поширюються на всю країну.

Зараз шість із дев'яти членів Верховного суду - консерватори, причому трьох із них призначив сам Трамп.

Голоси розділилися за ідеологічною ознакою: троє суддів, призначених президентами-демократами, виступили проти позиції більшості.

Це рішення матиме величезний вплив на юридичну систему США. Адже дуже багато контраверсійних рішень Трампа намагаються зупинити саме суди штатів. Тепер цей запобіжник може зникнути.

Питання про конституційність президентських уявлень про право на громадянство США просто за фактом народження Верховний суд на цьому етапі ще не розглядав.

Розгляди з цього приводу з високою ймовірністю теж дійдуть до вищої судової інстанції країни - але в більш віддаленій перспективі.

14-ту поправку до американської конституції прийняли в 1868 році. Вона каже, що "всі особи, які народилися або натуралізовані в Сполучених Штатах і підпорядковані їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і того штату, в якому вони проживають".

Поправка гарантувала, що американське громадянство дадуть усім завезеним в країну рабам, а також їхнім майбутнім дітям.

Автор поправки Джекоб Говард наполягав на тому, що вона, "звісно ж, не буде поширюватися на тих, хто народився на території США, але є іноземцем, чужинцем, належить до сім'ї посла чи іншого офіційного представника влади іноземної держави, акредитованого для роботи в Сполучених Штатах"

Але вже через п'ять років, у 1873-му, генпрокурор країни пояснив, що трактувати 14-ту поправку варто так, що "підлеглим юрисдикції" США можна вважати абсолютно будь-яку людину, яка народилася на території одного з американських штатів.

Захисники 14-ої поправки вважають, що надання громадянства країни за правом народження - це одна з фундаментальних цінностей американського громадянства, і на ситуацію з нелегальною імміграцією це практично ніяк не впливає.