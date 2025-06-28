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АНАЛІТИКА

Трамп: США припиняють всі торговельні переговори з Канадою

 

Президент США Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, 27 червня, про негайне припинення всіх торговельних переговорів із Канадою у відповідь на запровадження Канадою податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній. Відповідну заяву він розмістив у власній соцмережі Truth Social.

Він назвав Канаду країною, з якою "дуже складно торгувати". Податки на цифрові послуги для технологічних компаній Трамп назвав "прямою та відвертою атакою на нашу країну".

"Вони, вочевидь, копіюють Європейський Союз, який зробив те саме, і зараз також у переговорах з нами", - написав Трамп.

"На підставі цього обурливого податку ми припиняємо всі переговори щодо торгівлі з Канадою, і це набирає чинності негайно. Ми повідомимо Канаду про мита, які вона сплачуватиме за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами Америки, протягом наступних семи днів", - йдеться у дописі Трампа.

Податок на цифрові послуги в Канаді

Заява Трампа пролунала після того, як міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань 19 червня повідомив, що Канада не ставитиме на паузу свої давні плани щодо запровадження податку на цифрові послуги, починаючи з 30 червня, для американських технологічних компаній, зокрема для Amazon, Meta, Google та Apple, зазначає Reuters.

Як вказує АР, йдеться про три відсотки від прибутків, отриманих внаслідок взаємодії з канадськими користувачами. Він діє ретроактивно, і американські компанії-гіганти мають сплатити близько двох мільярдів доларів наприкінці цього місяця.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Канада
 

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