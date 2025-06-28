Бракує грошей на війну: Путін доручив підготувати підвищення податків для малого бізнесу

Кремль запускає реформу податків для малого та середнього бізнесу в Росії, щоб наповнити федеральний бюджет, по якому вдарили провал сировинних доходів та вичерпання Фонду національного добробуту. Так, у найближчі пів року уряд РФ спільно розробить проєкт посилення параметрів спрощеної системи оподаткування, якою користуються мільйони російських індивідуальних підприємців та малих компаній.

Відповідне доручення дав президент РФ Владімір Путін, передає The Moscow Times.

За ідеєю Путіна, малий бізнес треба переводити на сплату ПДВ - ключового податку для федеральної скарбниці, який приносить уряду кожен п'ятий рубль доходів. Для цього, згідно з дорученням Путіна, планується знизити поріг максимального річного доходу, при якому підприємці, що використовують спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати ПДВ. Зараз він становить 60 млн руб.

Потім організації, які здійснюють торговельну діяльність, мають бути "поетапно" повністю виведені зі спрощеної системи.

Гроші гостро потрібні російському федеральному бюджету, який витрачає на армію та зброю кожен третій рубль - рекордну частку з часів СРСР. Нафтогазові доходи падають із двозначною швидкістю за цінами на російську нафту, а резервів, щоб залатати бюджетні дірки, стає дедалі менше: ліквідні активи Фонду національного добробуту з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України скоротилися втричі, до 2,8 трлн руб., і цей запас може бути повністю витрачений вже наступного року.

Як повідомлялося, раніше Путін затвердив зміни до російського федерального бюджету на 2025 рік, які включають різке зниження плану щодо нафтогазових доходів та секвестр фінансування ключових проєктів підтримки національної економіки.

До того, що експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Перед тим стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим - економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

За прогнозами російських економістів, ліквідні активи російського Фонду національного добробуту можуть повністю вичерпатися в 2026 році, якщо ціни на нафту залишаться низькими, а рубль - міцним.