Трамп каже, що його адміністрація найближчим часом розішле країнам листи щодо мит

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація скоро розішле країнам інформацію щодо того, скільки їм потрібно буде платити у межах нових мит.

Про це він сказав під час пресконференції із журналістами, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на питання щодо майбутніх мит, Трамп заявив, що його адміністрація найближчим часом розішле листи іноземним урядам із повідомленням про розмір мит, які їм доведеться сплатити.

За його словами, це станеться впродовж наступного тижня або трохи пізніше.

"Дехто буде розчарований, бо їм доведеться платити мита", - зазначив він, не надавши додаткових деталей щодо тарифної політики чи переліку країн, яких вона стосуватиметься.