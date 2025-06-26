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АНАЛІТИКА

Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU

12:49 26.06.2025 |

Новини IT

Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU

 

Lenovo представила Chromebook Plus 14 - перший хромбук на платформі MediaTek Kompanio 520 Ultra з виділеним нейропроцесором (NPU), здатним обробляти до 50 TOPS. Це дає змогу запускати просунуті ШІ-функції безпосередньо на пристрої, без постійного підключення до інтернету.

Модель отримала 14″OLED-дисплей з роздільною здатністю 1920×1200 і яскравістю до 400 ніт, до 16 ГБ оперативної пам'яті і до 256 ГБ SSD. Вага ноутбука - 1.17 кг, товщина - 16 мм. Вбудовано 4 динаміки з Dolby Atmos, є Wi-Fi 7, підтримка підключення двох зовнішніх 4K-дисплеїв, камера на 5 МП з фізичною шторкою конфіденційності і, опціонально, сканер відбитків пальців.

Пристрій підтримує розширені функції ChromeOS з ШІ-інтеграцією:

* Smart Grouping - автоматичне групування вкладок і додатків за завданнями;

* AI-редактор зображень у "Галереї" - видалення фону, створення стікерів;

* Select to Search - швидкий пошук інформації за виділеним текстом або елементом на екрані;

* Text capture - витяг тексту із зображень;

* Quick Insert - генерація зображень за допомогою ШІ для документів;

* Help me read - спрощення складних текстів.

Крім того, покупці отримають річну підписку Google AI Premium Plan, до якої входять Gemini 2.5 Pro, 2 ТБ сховища і доступ до деяких інструментів, наприклад, генерації відео (Veo).

Базова версія Lenovo Chromebook Plus 14 без сенсорного екрана коштує від $649, а топова конфігурація з OLED-дисплеєм, 16 ГБ ОЗП і 256 ГБ SSD обійдеться в $749. Продажі стартували на сайті Lenovo і в мережі Best Buy.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Lenovo, Google
 

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