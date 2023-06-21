Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вторинні санкції через Росію найчастіше застосовуються до компаній Кіпру - статистика

 

Країни Заходу цього року стали значно частіше запроваджувати санкції проти компаній із третіх країн, запідозрених у порушенні обмежувальних заходів проти Росії.

Згідно зі статистикою системи X-Compliance, з початку 2023 року щодо зарубіжних компаній за програмами, пов'язаними з заходами щодо Росії, США, ЄС та Великобританія запровадили вже щонайменше 130 санкцій. Це компанії з 37 країн: Кіпру, Китаю, Ірану, ОАЕ, Великобританії та інших.

Згідно зі статистикою, загальна кількість санкцій, введених проти російських компаній та громадян з 22 лютого 2022 року вісьма основними західними країнами, досягла до 11 червня 12 тис. 594. Лідером залишаються США, на які припадає 22% усіх антиросійських обмежувальних заходів.

Оскільки списки санкцій різних країн сильно перетинаються, під західними санкціями реально знаходиться менша кількість унікальних російських юридичних і фізичних осіб. Так, під найбільш жорсткими, блокуючими санкціями на середину червня перебувало 3 тис. 871 російських компаній і громадян, що в 5 разів більше, ніж було 22 лютого 2022 року. З урахуванням "Правила 50%", тобто з урахуванням компаній, якими володіють підсанкційні особи, ризик санкцій (блокуючих та неблокуючих) поширюється на 7 тис. 786 російських юридичних та фізичних осіб.

Проти Росії діють також жорсткі обмеження у зовнішній торгівлі: США, Євросоюз та Великобританія застосовують обмеження щодо 19 тис. товарних позицій як на експорт, так і на імпорт. Це широкий спектр товарів для низки галузей промисловості, товари розкоші, товари подвійного призначення, військові товари та ін.

У Великій Британії готуються поправки до законодавства про санкції, які передбачатимуть прив'язку скасування обмежувальних заходів до виплати Росією компенсацій Україні. Це означає, що санкції діятимуть незалежно від того, чи буде досягнуто миру між сторонами.

У США переважну частину антиросійських санкцій закріплено поки що на рівні виконавчих указів президента, які теоретично легше скасувати. Однак у Конгресі останні півтора року збільшується кількість законопроектів щодо Росії, покликаних нормативно закріпити різні режими антиросійських санкцій. Три із цих проектів стали законами з лютого 2022 року.

У регулярній статистиці щодо санкцій X-Compliance враховуються 11 основних списків санкцій іноземних держав, у тому числі США, ЄС, Великобританії, Швейцарії, Польщі, Канади, Японії та Австралії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9640
  0,0256
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7563  0,04 0,12 37,3563  0,01 0,02
EUR 40,0733  0,06 0,14 40,9241  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес