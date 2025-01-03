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АНАЛІТИКА

Росія почала застосовувати касетні боєприпаси для ударів по енергосистемі - Галущенко

 

Російські війська змінили тактику і зброю під час атаки на українську енергосистему, щоб завдати максимальної шкоди. Але наразі наша енергосистема працює.

Про це у загальнонаціональному марафоні «Єдині новини» повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Укрінформ.

«Упродовж останнього місяця було здійснено чотири масовані атаки на енергосистему із застосуванням усіх видів зброї. Ми бачимо, що змінилась тактика цих ударів, росіяни використовують, як правило, зброю з касетними боєприпасами, щоб завдати максимальної шкоди енергосистемі. Але вона працює», - сказав міністр.

За його словами, також стійкість української енергосистеми забезпечена завдяки проведеній ремонтній кампанії, в ході якої енеретикам вдалося відновити частину потужності із втрачених понад 9 ГВт.

«Завдяки проведеній ремонтній кампанії нам вдалося відновити певну кількість з 9 втрачених гігават. Я не буду називати цифри, але ключове, що сьогодні система збалансована», - зауважив Галущенко.
Ключові теги: Росія
 

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