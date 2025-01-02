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Канни використовуватимуть дрони для протидії незаконному будівництву
15:51 02.01.2025 |
Мерія міста Канни планує використовувати дрони для моніторингу робіт на будівельних майданчиках.
Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на La Figaro, мерія Канн щороку публікує біля 130 звітів щодо можливих порушень містобудівного кодексу. Проте можливі порушення не завжди вдається зафіксувати з доступних місць.
Цю проблему планують вирішити за допомоги дронів.
Зокрема, як зазначають у мерії, дрони будуть "спостерігати та мати можливість визначити в приватних зонах, видимих або невидимих з громадської дороги, справжній характер скоєного правопорушення".
Як зазначається, "зображення, зроблені з повітря, можуть бути використані судовими органами. Вони також будуть використані для покращення муніципального картографування та кращого розуміння стану будівельної спадщини".
Наразі мерія вже придбала легкий безпілотник класу C5, яким керуватимуть три муніціпальні фахівці (два з містобудування та один із геоінформаційної системи). В майбутньому кількість безпилотників має зрости.
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